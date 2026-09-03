新加坡總理黃循財訪泰國　兩國領袖同台表演Let It Be｜有片

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）9月2日到訪泰國曼谷，與總理阿努廷舉行新泰領導人非正式峰會（Singapore-Thailand Leaders’ Retreat）。期間，兩人同台表演《Let It Be》、《Blowin' in the Wind》等經典名曲，影片在網絡流傳。



流傳畫面可見，在晚宴上，黃循財負責彈奏吉他，阿努廷則親自獻唱，兩人踏著節拍、渾然忘我，現場觀眾投入觀看，一度以音樂展現兩國深厚情誼。

這是兩國自2003年以來第五次舉行新泰領導人非正式峰會，也是黃循財2024年上任後與阿努廷的首次非正式峰會。

據新加坡媒體報道，黃循財和阿努廷探討兩國在綠色和數碼經濟、能源韌性、食品安全及打擊跨境犯罪等領域進一步合作的可能，也就國際和區域局勢發展交換意見。