新加坡總理黃循財訪泰國 兩國領袖同台表演Let It Be｜有片
撰文：林嘉敏
出版：更新：
新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）9月2日到訪泰國曼谷，與總理阿努廷舉行新泰領導人非正式峰會（Singapore-Thailand Leaders’ Retreat）。期間，兩人同台表演《Let It Be》、《Blowin' in the Wind》等經典名曲，影片在網絡流傳。
流傳畫面可見，在晚宴上，黃循財負責彈奏吉他，阿努廷則親自獻唱，兩人踏著節拍、渾然忘我，現場觀眾投入觀看，一度以音樂展現兩國深厚情誼。
這是兩國自2003年以來第五次舉行新泰領導人非正式峰會，也是黃循財2024年上任後與阿努廷的首次非正式峰會。
據新加坡媒體報道，黃循財和阿努廷探討兩國在綠色和數碼經濟、能源韌性、食品安全及打擊跨境犯罪等領域進一步合作的可能，也就國際和區域局勢發展交換意見。
不會坐等觀望！黃循財：新加坡拒當AI發展旁觀者 將積極引導部署黃循財：完全了解中日關係處低谷 但新加坡與兩國都是朋友泰國驅逐外籍人士新規生效 官員：對違法外國旅客及工人零容忍美林肯號逾280日航行終停靠泰國休整5天 芭堤雅禁士兵進入紅燈區