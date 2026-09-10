美國CIA稱擴大收集中國情報　包括AI和半導體等科技企業

美國中央情報局（CIA）副局長埃利斯（Michael Ellis）9月8日表示，美國正擴大收集中國情報，以應對中國的軍事與經濟的雙重威脅，並會將人工智能、半導體及生物科技等領域的中國企業納入合法情報收集目標。



埃利斯稱，當前中美競爭不僅在於政治、軍事和外交領域，更是聚焦經濟與高科技，因而傳統軍事、政治情報收集範圍已無法滿足需求，需要全面擴大監控與竊密邊界。

他又指，中國企業在共產黨領導下並非如美國企業獨立運作，因此，AI、半導體和生物科技等領域的中國企業，成為正當的情報收集目標。

路透社這張攝於2025年1月29日的設計圖片中，可以看到中國AI公司Deepseek的標誌，其背後則有一面中國國旗和美國國旗。（Reuters）

美媒指，此舉推翻美方過去區分軍事情報與經濟間諜的公開立場，背離在2015年（奧巴馬執政時期）中美達成的禁止經濟間諜活動共識。

埃利斯發表該言論之際，美國多家機構聲稱中國AI企業大規模竊取美國前沿技術，而AI與貿易將成為本月「習特會」的重要議題之一。外界有聲音指，美方此輪輿論與情報擴張動作，或為中美元首會晤提前造勢。