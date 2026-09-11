秘魯加入美國反毒聯盟「美洲之盾」　魯比奧到訪加深安全合作

秘魯總統藤森慶子（Keiko Fujimori）9月10日在美國務卿魯比奧（Marco Rubio）到訪期間宣布，秘魯將加入美國主導的「美洲之盾」（Shield of the Americas）反毒聯盟，加強打擊跨國犯罪集團的情報共享與聯合行動。



路透社報道，魯比奧歡迎秘魯的決定，稱該倡議旨在「保護本地區」免受威脅各國主權的組織侵害，並重申拉丁美洲是華盛頓的優先事項。他說：「美國參與本地區並非恩惠，而是對我們自身安全、繁榮和福祉至關重要。」他預告將有更多類似倡議。

魯比奧此次訪問是美國總統特朗普（Donald Trump）2025年重返白宮後，美國對秘魯最高級別的訪問。他此行還包括厄瓜多爾和哥倫比亞，重點討論禁毒、移民和貿易。美國正尋求與拉美保守派政府加強安全與商業聯繫。

2026年9月10日，美國務卿魯比奧在秘魯國會演講。（Reuters）

藤森慶子表示，秘魯此前曾對抗恐怖主義，深知打擊犯罪的困難。她指的是其父、前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）1990至2000年執政期間打擊毛派「光明道路」游擊隊的經歷。雙方亦討論美國支持秘魯應對可能出現的厄爾尼諾現象緊急情況。

秘魯政府消息人士稱，秘魯亦尋求美國減免關稅。特朗普7月底將包括秘魯在內的60個貿易夥伴的進口關稅從10%上調至12.5%，打擊秘魯藍莓、葡萄和牛油果等農產品出口。

美國今年1月已將秘魯列為「主要非北約盟友」，並批准向秘魯卡亞俄海軍基地提供15億美元軍事銷售。