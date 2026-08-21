秘魯發生6.7級地震釀至少2傷 建築受損山脈現「塵埃雲」｜有片
撰文：官祿倡
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南美洲國家秘魯8月20日下午1時發生6.7級地震，造成至少2人受傷。美國地質調查局（USGS）指，震源位於中南部阿亞庫喬地區（Ayacucho）帕里納科查斯省（Parinacochas）科拉科拉（Coracora）西北方，震央深度99公里，南部多個地區受影響，首都利馬（Lima）亦有震感。
綜合外媒報道，秘魯民防部門表示，地震發生後，科拉科拉有2人從家中逃離時不慎受傷，至少有22幢住宅、6間醫療中心及1所學校傳出不同程度損壞。此外，根據現場影片與照片可見，地震發生後，山脈間升起因強震而飄浮在半空中的雲團狀塵埃。
秘魯海軍則指出，今次地震沒有引發海嘯的風險。
秘魯位於環太平洋火山地震帶，地震活動頻繁。2007年，一場規模7.9的大地震襲擊秘魯伊卡地區，當時造成近600人死亡。
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