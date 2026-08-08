秘魯墨西哥同意恢復外交關係

秘魯斷絕與墨西哥外交關係的原因是墨西哥政府去年底給予秘魯前總理查韋斯（Betssy Chavez）政治庇護。



查韋斯被控參與秘魯前左翼總統卡斯蒂（Pedro Castillo）2022年試圖解散國會的陰謀活動。秘魯國會隨後投票宣布墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）為「不受歡迎的人」。

秘魯外交部周五（8月7日）發表聲明稱，已給予一直住在墨西哥駐利馬大使館的查韋斯安全通行證，允許她前往墨西哥。聲明還說，秘魯仍保留最終要求引渡查韋斯的權利。

資料照片：2022年12月1日，秘魯總理查韋斯在秘魯利馬出席記者會。（Reuters）

秘魯外交部長埃斯珀（Carlos Espá）告訴當地電台RPP，查韋斯於周四午夜時分離開秘魯前往墨西哥，身體狀況良好。

新當選的右翼總統藤森慶子（Keiko Fujimori）在7月就職前曾宣布，她有意恢復與墨西哥的關係。

自2023年初以來，兩國一直沒有互派大使，起因是墨西哥政府支持卡斯蒂一事引發的爭端。墨西哥已給予這位正在服11年刑期的前秘魯總統的子女和妻子政治庇護。

文章獲《聯合早報》授權轉載

