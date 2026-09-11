美國911廿五周年　特朗普攻伊朗遭批未吸取反恐戰教訓

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在競選第二個任期時承諾做一名「和平總統」，但在引發美國反恐戰爭的九一一恐怖襲擊過去25年之際，他卻深陷一場由自己一手挑起且不得人心的衝突。分析員警告，美伊衝突可能演變成屬於他的「無休止戰爭」。



今年9月11日是美國九一一恐怖襲擊發生25週年，外交政策界正把美國與阿富汗和伊拉克曠日持久的衝突，與特朗普目前對伊朗發動的戰爭相提並論。一些人也質疑，美國至今仍未從過去的衝突中吸取教訓，也未能制定明確的退出戰略。

華盛頓智庫國際政策中心非常駐高級研究員圖西（Sina Toossi）說：「特朗普違反了華盛頓在伊拉克和阿富汗戰爭後形成的一項重要制約——即避免在中東發動另一場大規模、無明確期限的戰爭。這可能導致他的繼任者……繼承美伊之間根深蒂固的對抗局面。」

2026年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在戰情室召開軍事會議，探討加大範圍打擊伊朗的方案，逼迫伊朗重返談判桌。（Reuters）

特朗普政府官員稱，伊朗戰爭與美國在九一一事件後的海外軍事行動完全不同。美國在伊拉克和阿富汗戰爭中推翻了敵對政權，投入成千上萬的地面部隊佔領土地，並試圖在當地建立西方治理模式。

這次，美國則主要依賴海空力量，在軍事和經濟上打擊伊朗，但戰事持續半年後，特朗普仍無法擊敗德黑蘭，也沒能促使伊朗人民推翻統治階層。

分析員警告，這場衝突可能會持續到11月美國中期選舉後。選民對戰爭的厭倦已危及共和黨的勝算。

2001年，蓋達組織劫持四架客機，把它們當做襲擊美國的武器，其中兩架撞上紐約世界貿易中心，造成近3000人遇難。美國過後發起大規模反恐戰爭，其中在阿富汗和伊拉克的兩場戰爭令美軍不堪重負，並破壞了中東地區穩定。

911廿周年：恐怖組織蓋達2001年9月11日在美國發動恐怖襲擊，導致2,977人死亡、2.5萬人受傷。阿富汗極端組織塔利班在恐襲後包庇蓋達，美國於是在2001年發起「反恐戰爭」、出兵阿富汗。圖為2001年9月11日，美國紐約市世界貿易中心遇襲後起火。（Reuters）

美國民眾的反戰情緒，是特朗普10年前得以入主白宮的推動力之一。2024年競選連任期間，他曾承諾將避免讓美國再次陷入無休止的戰爭。

然而，今年2月，特朗普卻在多數美國人反對，且幾乎沒有事先與盟友溝通的情況下，對伊朗發起戰爭。相較之下，當年美國是在遭受重大襲擊且獲得國際社會廣泛支持下，對伊拉克和阿富汗展開軍事行動，儘管這兩場戰爭後來變得越來越不受歡迎。

批評者認為，特朗普未能吸取以往衝突的核心教訓，包括長期戰爭的沉重政治代價，以及頑敵殊死抵抗所構成的危險。他低估了伊朗的韌性與它鉗制霍爾木茲海峽能源運輸的能力。

2026年4月28日，在海灣合作委員會（GCC）特別會議召開前夕，沙特外交大臣費薩爾會見了阿聯酋副總理兼外交大臣阿卜杜拉。這是自兩個月前海灣國家成為伊朗戰爭前線以來，海灣領導人首次進行面對面會談。

與伊拉克戰爭一樣，此次伊朗戰爭的地區溢出效應，似乎也令華盛頓措手不及。沙特阿拉伯分析員阿爾加什安（Aziz Alghashian）說，美國一時興起發動的戰爭，令波斯灣地區盟友感到無助。

不過，也有分析員支持特朗普對伊朗的軍事行動。華盛頓反伊朗智庫「捍衛民主基金會」（FDD）負責人杜博維茨（Mark Dubowitz）就認為，美國終將戰勝伊朗，這不會是另一場無休止的戰爭。

他說：「伊朗對美國發動了長達47年的戰爭，而我們現在做出了反擊。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

