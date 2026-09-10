華郵：白宮高層估計伊朗戰爭恐拖至2029年 「秒速打臉」特朗普
撰文：羅保熙
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美國總統特朗普（Donald Trump）9月9日預告，伊朗將在美國期中選舉後放棄作戰、立即結束戰爭。然而，華爾街日報同日引述美國官員消息報道，包括副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）在內多位白宮高層私下已告訴特朗普，德黑蘭可能在美國封鎖及其他軍事手段施壓下持續抵抗，戰事恐一路拖到他第二任期結束、新總統2029年1月宣誓就職為止。
報道指，如果伊朗衝突真的持續數年，將導致國際石油市場長期受到干擾，有可能牽動2028年美國總統大選，同時將對美軍資源造成壓力。
美國官員透露，特朗普私下多次向幕僚表達希望盡快結束戰事，但同時支持維持長期經濟施壓，透過海上封鎖和制裁迫使伊朗放棄核計畫。伊朗方面則持續以導彈攻擊來回應美方施壓，顯示霍爾木茲海峽的軍事衝突可能呈周期性爆發。
有分析指，特朗普政府或準備打一場持久戰。華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策計畫副總裁Suzanne Maloney指出，美國海上封鎖短期甚至中期內都難以取得決定性成果，因此若要持續運用，就必須以長期圍困為前提；但這項策略成效仍然存疑，且可能引發波斯灣能源與經濟目標遭攻擊等反效果。
長期封鎖及駐軍也將迫使美國從歐洲和亞洲調動資源，而華府亦擔心伊朗會調整攻擊方式，並重新補充導彈、無人機、雷達等軍備。
「國際危機組織」伊朗問題專家Ali Vaez認為，華府能以相對可控的代價持續消耗伊朗，但德黑蘭亦可將大部分壓力轉嫁給民眾，同時保住維繫政權存續的核心機構。他形容：「所有人都在付出代價，但雙方領導層付出的代價，都還不足以讓他們接受對方的條件。」
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