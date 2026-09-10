每人派5000美元背後是治理無能與權力飢渴　特朗普畫餅能充飢？

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間9月9日在達拉斯舉行的一場共和黨大會上宣稱，如果共和黨在11月的選舉中勝出，保住對國會的控制權，他將向美國每位成年人發放5,000美元（即約39200港元）紅利。

將國家財政政策的實施與共和黨的選舉結果直接掛鈎，本質上就是把國庫當成了競選基金。這是赤裸裸的公開賄選。



美國聯邦法律確實嚴禁「以金錢支出影響投票」，即禁止用金錢直接換取個人的選票。但特朗普的狡猾之處在於法律主要打擊的，是針對特定個人的私下「買票」行為。而特朗普的承諾是面向全體成年公民的普遍性政策。他的條件是「共和黨贏得國會兩院」，而不是「你個人投給共和黨就給你錢」。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在德州達拉斯舉行的共和黨全國中期選舉大會。（Reuters）

美國最高法院在歷史判例中明確保護這類競選政策承諾，認為候選人承諾減稅、發補貼、增加福利等，即使選民能直接受益，也被視為受第一修正案保護的政治表達，有助於選民了解候選人意圖。

這真的相當魔幻，在美國選舉制度中，特朗普的行為竟然不違法。

儘管特朗普能夠在法律層面規避風險，但這並不能改變其行為的本質。把國庫當成提款機，這種操作利用了法律對「普遍性福利」與「私下交易」的模糊地帶，將原本應服務於公共利益的公共資源，異化為換取選票的政治工具。這不僅是對民主選舉精神的褻瀆，更是對那些誠實競選、依靠政策主張而非金錢誘惑的候選人的極大不公。

據美國媒體估算，美國約有2.5億成年人口，每人5,000美元意味着該計劃的總成本可能高達約1.25萬億美元。這一數字超過了美國聯邦政府許多年度可自由支配支出的規模，而特朗普在演講中並未說明資金來源。

共和黨內部早已醖釀的辯論，若11月3日的投票結果不如人意，誰將接替特朗普，以及被特朗普重塑的共和黨將走向何方。(Reuters)

副總統萬斯暗示用「關稅收入」發錢，在數學上根本站不住腳，因為現有的關稅收入遠不足以填補這個萬億級的窟窿。如果靠借債來發錢，只會進一步推高通脹和借貸成本，最終讓普通民眾為這場政治狂歡付款。

更為重要的是，美國聯邦債務已突破40萬億美元，年度赤字逼近1.8萬億美元，國家根本沒有「盈餘」可供分發。特朗普將這筆鉅款類比為「企業分紅」，卻刻意忽略了國家並非盈利企業的現實。

新冠疫情期間，特朗普曾經發放1200美元紓困金，而這一次承諾的是5,000美元，遠超以往。如此慷慨的全民分紅福利政策，目前看更像是一張為了拉攏選票而開出的「淡倉支票」，無異於畫餅充飢。

當政治人物開始用發錢來掩蓋能力的不足，用「淡倉支票」來替代實質性的政策改革，這本身就是政治衰敗的信號。