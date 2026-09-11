貝森特：一大型銀行與伊朗往來　9.14列入制裁名單

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，特朗普政府將於下週制裁一家大型銀行。目前，美國正持續向伊朗施加經濟壓力，以期結束這場六個多月的戰爭。



路透社報道，貝森特周四（9月10日）做客美國右翼保守派新聞政治評論電視網絡「真實美國之聲」（Real America's Voice）時表示，這項制裁措施原定於周五（9月11日）宣佈，但因當天將舉行911恐怖襲擊25週年紀念活動而推遲。

他只說制裁行動將在14日落地，但未透露這家金融機構名稱或所在國家。

貝森特說：「我們將繼續這麼做，直到各方徹底停止與伊朗政權往來。」

「我們會使這種行為變得無利可圖。如果你執意要讓自己的公司、人員或個人資產遭受『毀滅性打擊』的風險，那就儘管去試吧。但我們絕不會放過你。」

2026年9月1日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在記者會上發言。（Reuters）

自美以伊戰爭爆發以來，美國已對伊朗祭出一系列經濟制裁措施，打擊對象涵蓋石油出口、航運網絡、武器採購渠道、金融中介機構、數碼資產交易所、航空領域往來。

上個月，特朗普政府升級了施壓行動，貝森特稱之為「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast），對將近60個實體、個人、船隻實施制裁，並擴大了次級制裁適用範圍，將打擊對象延伸至與伊朗在航運、航空、科技、黃金、數碼資產等領域開展業務的各方。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9日在德州達拉斯舉行的共和黨全國代表大會上說，他預測與伊朗的戰爭將在美國中期選舉後立即結束。但也門軍方消息人士10日說，胡塞武裝已進一步增強了對曼德海峽的控制。這條海峽是紅海的南端出口，也是全球最重要的航運通道之一。此外，胡塞武裝的兵鋒已企及哈尼什群島（Hanish Islands）。

2026年6月15日，霍爾木茲海峽，圖為空中俯瞰下可見有船隻在海峽中航行。（Reuters）

霍爾木茲海峽與曼德海峽分處於阿拉伯半島兩側。一旦胡塞武裝控制了曼德海峽，將使其幕後支持者伊朗在與美國的戰爭中獲得關鍵優勢。這不僅會阻斷這第二條戰略通道的物資運輸，更會刺激全球油價飆升。

也門胡塞武裝發言人穆罕默德（Mohammed Abdul Salam）10日說，紅海和曼德海峽通航和國際貿易仍然「安全、正常」，胡塞武裝行動「不會對國際航運構成威脅」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

