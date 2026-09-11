卡尼：加拿大隨時準備與美國達成公平貿易協議

加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，他「近日」曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，儘管兩國經濟緊張局勢持續升級，但渥太華方面依然隨時準備與美方達成一項「公平」的貿易協議。



法媒報道，自特朗普去年重返政壇以來，這兩個北美鄰國之間曾經牢不可破的貿易夥伴關係遭受了前所未有的打擊。

上月，卡尼在最後一刻中斷了與美國的貿易談判，稱美方提出的條件不可接受，這引發特朗普的強烈反應，包括實施新的懲罰性關稅，並促使加拿大採取報復措施。

不過卡尼星期四（9月10日）說，雙方仍保持聯繫，並強調「加拿大隨時準備達成一項公平的協議」。

2026年6月16日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席G7峰會期間，被拍到在工作午餐前俯身與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）交談。（Reuters）

卡尼在西部城市卡爾加里接待烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）時說：「我們相信，一項對加拿大和美國都有利的協議是存在的。」

他說：「我經常與特朗普總統通話，最近幾天還跟他談過。」

上月談判破裂後，特朗普再次對加拿大和加拿大領導層冷嘲熱諷。

9月6日，特朗普在自家社媒平台Truth Social發了一張他和卡尼身穿冰球裝備的漫畫圖。圖中的特朗普身形比卡尼明顯高大，他在圖中稱卡尼為「行長」（Governor）。

卡尼曾擔任加拿大央行行長和英格蘭銀行行長，他在哈佛大學念書時曾擔任大學冰球隊的替補守門員。

卡尼曾說，他無意升級兩國衝突，但他強調絕不會同意任何不符合加拿大經濟利益的方案。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

