萬斯演講遭舉墨西哥旗示威者打斷：樂意買機票送對方去當地｜有片

美國共和黨近日舉行全國委員會中期選舉大會，副總統萬斯（JD Vance）在發表演說期間被一名揮舞墨西哥國旗的抗議者打斷。萬斯其後打趣道：「好吧，我的朋友，如果你那麼喜歡墨西哥，那就趕緊去那裏吧。我給你買機票。」



萬斯指樂意為揮舞墨西哥國旗的示威者買機票：

《新聞周刊》（Newsweek）9月10日（周四）報道，在共和黨全國委員會中期選舉大會晚上9時半剛過，萬斯登台演講。演講進行到一半時，一名抗議者打斷了他的演講。這名抗議者揮舞着一面墨西哥國旗，萬斯不得不暫停演講。

萬斯其後稱既然對方那麼喜歡墨西哥，他願意買機票送這名示威者去當地。

萬斯又指，他可能不得不修改講稿，因為「我們剛剛發現了極左翼的標誌」，那就是一個「白痴」揮舞墨西哥國旗，「而他本應該揮舞的是美國國旗」。

據報道，一名與會者向那名揮舞國旗的示威者大喊「滾出去」。

除了墨西哥國旗，這名抗議者還舉起一面巴勒斯坦權力機構的旗幟。

萬斯當時正發表一場以美國公民的「與生俱來權利」為主題的演講，他強調共和黨人正在為子孫後代爭取機會。在抗議活動之前，他發表講話主要談到家庭、教育、就業和公共安全，並對比了共和黨和民主黨的優先事項。

萬斯大力讚揚特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的移民政策。

抗議者被護送離開後，萬斯一再提及此事，並將其上升到一個更廣泛的政治層面。他告訴與會者，儘管示威者揮舞着外國國旗，但共和黨人將繼續「揮舞美國國旗，為美國夢而戰」。

美國中期選舉臨近，與美國相鄰的墨西哥亦成為選舉議題之一。

據墨西哥媒體報道，9月9日（周三），美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示：「墨西哥有大片領土不受國家政府管轄」，而是「由毒品恐怖組織控制（即販毒集團）」。

總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）10日（周四）回應指：「我認為這是美國大選的一部分。他們11月要舉行選舉。」辛鮑姆指的是將於11月3日舉行的中期選舉。

2026年9月1日，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在墨西哥城發表就職兩週年演說。（Reuters）

辛鮑姆強調：「正如我們所說，他們不應該在競選中利用墨西哥。美國本身就有很多問題，所以不應該把墨西哥作為美國大選的一部分。」