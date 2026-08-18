特朗普萬斯對伊作戰目標分歧？　獲取廉價石油與不能擁核各說各話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與副總統萬斯（JD Vance）就伊朗戰事應達成的首要目標表述不一致。特朗普8月17日指，首要目標在於伊朗不能擁有核武器，這與萬斯上周四稱「確保美國人能買到廉價石油與天然氣」的說法有所出入。



特朗普周一在白宮對媒體稱，伊朗不會達成他認為結束美伊戰事所必需的協議，並且「應當投降」，而兩國間的談判仍處於停滯狀態。他說：「他們不會達成我認為必要的那種協議」，並同時強調，「伊朗絕不能擁有核武器」。

特朗普還否認打算延長與伊朗達成的諒解備忘錄，他稱，「美國正通過封鎖『完全控制霍爾木茲海峽』，而且我們每週都在運出數百萬桶石油」。

2026年8月17日，圖為特朗普在社交平台發文稱伊朗戰事的首要目標在於伊朗不能擁有核武。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

而萬斯則在上周四接受霍士新聞訪問中指出，政府首要目標是確保美國人能買到廉價石油和天然氣，他也補充，第二個目標是「確保伊朗永遠不會獲得核武器」。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在萬斯受訪後，於上周五回應，稱這兩個目標對於特朗普而言同樣重要，美國希望油價處於低位，而就目前伊朗戰事而言，確保伊朗永遠不能擁有核武器，「才是總統的首要任務」。