特朗普萬斯對伊作戰目標分歧？ 獲取廉價石油與不能擁核各說各話
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與副總統萬斯（JD Vance）就伊朗戰事應達成的首要目標表述不一致。特朗普8月17日指，首要目標在於伊朗不能擁有核武器，這與萬斯上周四稱「確保美國人能買到廉價石油與天然氣」的說法有所出入。
特朗普周一在白宮對媒體稱，伊朗不會達成他認為結束美伊戰事所必需的協議，並且「應當投降」，而兩國間的談判仍處於停滯狀態。他說：「他們不會達成我認為必要的那種協議」，並同時強調，「伊朗絕不能擁有核武器」。
特朗普還否認打算延長與伊朗達成的諒解備忘錄，他稱，「美國正通過封鎖『完全控制霍爾木茲海峽』，而且我們每週都在運出數百萬桶石油」。
而萬斯則在上周四接受霍士新聞訪問中指出，政府首要目標是確保美國人能買到廉價石油和天然氣，他也補充，第二個目標是「確保伊朗永遠不會獲得核武器」。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在萬斯受訪後，於上周五回應，稱這兩個目標對於特朗普而言同樣重要，美國希望油價處於低位，而就目前伊朗戰事而言，確保伊朗永遠不能擁有核武器，「才是總統的首要任務」。
特朗普：不尋求延長美伊諒解備忘錄 警告阿曼勿礙事否則轟炸伊朗官員：已為美國設定最後期限 須數周內履行諒解備忘錄美媒：伊朗談判期內持續為更大規模衝突做準備 未寄希望和談美國海上封鎖停止伊朗進口汽油 德黑蘭正研究汽油供給配額方案