伊朗婚禮被炸或涉美軍空襲　萬斯：事情難免會發生　正進行調查

伊朗南部錫里克（Sirik）地區一場婚禮此前在美軍對當地發動空襲期間被炸，伊方稱共計造成5人死亡，包括一名4歲男童。美國副總統萬斯（JD Vance）9月3日稱，美方正對事件進行調查。他表示：「美國在戰鬥中從不以平民為攻擊目標，我們永遠不會這樣做，我們從未這樣做，但很不幸，顯然有時事情難免會發生；但就這具體案例而言，我們沒有任何確切的訊息。」



英國《衛報》及美媒3日報道，萬斯當日回應美國應否對伊朗婚禮遇襲一事負責的提問時，駁斥指伊朗國家媒體對事件的報道並不準確，對此非常懷疑。

2026年9月2日，伊朗南部錫里克（Sirik）附近，一名傷者躺在醫院病床上。美軍此前對當地發動空襲（Reuters）

他指出，自己沒有關於今次事件的具體訊息，但美方正在進行調查，而且與伊朗不同，美國會從錯誤中學習。

另外，萬斯強調，美國與伊朗之間的衝突不是戰爭，並拒絕提供結束時間表。他聲稱美國已結束與伊朗的主要作戰行動，但承認本週戰鬥「有所爆發」。

2026年9月3日，美國華盛頓特區，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行記者會。（Reuters）

報道指，這次空襲也再次引發人們對美軍2月28日誤炸伊朗南部女子小學一事的關注，事件造成至少156人死亡，其中大部份是學生。美軍初步調查發現，女子小學遭誤炸是由目標定位錯誤造成，但完整的調查報告尚未公布。