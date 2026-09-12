911廿五周年｜特朗普致詞連結伊朗戰爭：這是我們今天戰鬥的原因

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月11日在五角大樓出席911事件25周年紀念典禮致詞時，試圖把目前的伊朗戰爭與911事件及小布殊（George W. Bush）政府其後發動的「反恐戰爭」連結起來，並表示：「這是我們（美國）今天戰鬥的原因」。美媒指，這與他以往長期批評小布殊發動戰爭的立場有所不同。



英國《衛報》報道，特朗普在致詞時多次提及伊朗戰爭，把德黑蘭形容為「世界頭號恐怖主義贊助國」，並向正努力伊朗永遠無法擁有核武器的軍人致敬。

2026年9月11日，美國紐約長島，一座用沙子堆成的紀念碑在日出時分矗立，以紀念911事件25周年。（Reuters）

在演講的最後，特朗普試圖將伊朗戰爭與911事件直接聯繫起來。他表示：「今天，我們再次以他們的名義，重申25年前我們第一次宣誓的神聖誓言。我們永遠不會忘記......這就是我們今天戰鬥的原因。我們別無選擇，我們只能取得勝利。」

《華盛頓郵報》稱，特朗普當日的演講比他以往任何時候，都更接近接受小布殊的「反恐戰爭」。他2016年首次競選總統時，就曾大力批評後者，稱屬於「反恐戰爭」的伊拉克戰爭是總統史上「最糟糕的決定」。

2026年9月11日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在五角大樓出席紀念911事件25周年的紀念儀式。（Reuters）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）此前在紀念儀式上也發表了類似的演說，將911事件連結至伊朗戰爭。

他表示：「我們仍在將恐怖分子送往他們該去的地方—地獄。我們將把油輪（擊）沉入海底，那是它們該去的地方，而且我們正在確保伊朗永遠無法擁有核武器。」