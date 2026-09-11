911襲擊25周年｜紐約2977無人機　重現世貿大樓悼念死難者｜有片

2001年9月11日，美國紐約市遭遇阿爾蓋達組織（al-Qaeda）發動的恐怖襲擊。25週年紀念日來臨之際，2977架無人機點亮了紐約的夜空。網上影片可見，其中一幕更重現了世貿中心雙子塔的景象，悼念當年離世的2977名死難者。



2977架無人機點亮紐約夜空，悼念911中的死難者：

據《紐約郵報》報道，這場令人嘆為觀止的燈光秀9月9日（周三）晚上在曼哈頓下城的夜空中投射出2977盞燈，每一盞燈都代表一位在恐怖襲擊中遇難的受害者。

其後出現令人難以置信的畫面，燈光一度匯聚在一起，重現了雙子星大樓（Twin Towers）在2001年時完好無缺的模樣。

無人機在紐約進行燈光秀悼念911死難者：

令人嘆為觀止的燈光秀在紐約港上空翱翔，與此同時，傳統的「光之紀念」（Tribute in Light）燈光裝置也從附近的世貿中心遺址升起。

為了配合紐約藝術基金會贊助的「紐約港上空2977盞燈」（2977 Lights Over New York Harbor）裝置，其他小型飛機被迫停飛數小時。

這場燈光秀是在紐約當地時間9月11日（本港時間11日周五晚上），於世貿中心遺址舉行的年度紀念儀式之前進行的。

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紀念儀式將於11日上午，在世貿中心遺址舉行，屆時將進行默哀，默哀時間分別對應飛機撞擊世貿中心雙子塔和五角大樓、世貿雙中心雙子塔倒塌以及被劫持航班在賓夕法尼亞州墜毀的三個時間點。