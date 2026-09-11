911襲擊廿五週年｜FBI警告恐怖威脅未減　「獨狼式」襲擊更難防

美國發生911恐怖襲擊25年後，聯邦調查局（FBI）高層警告，外國恐怖組織威脅未減，網上激進化增偵查難。



據美國廣播公司（ABC）9月8日報道，為聯邦調查局副局長雷亞（Chris Raia）稱，當局更能防範2001年阿爾蓋達（al-Qaeda）大襲擊（近3000死）類陰謀，但外國恐怖組織展現「適應性」與「敏捷性」，在美國境內發展所謂「獨狼式」襲擊。過去一年半，局方在美本土至少拘16人，涉為兩組織策劃或支援襲美陰謀。

資料圖片：聯邦調查局副局長雷亞（Chris Raia）。（X@FBIDDRaia）

今年3月美情報界報告指，ISIS全球成員達1.8萬、阿爾蓋達則達2.8萬，兩者海外勢力卻增。雷亞稱:「我們看到人們在自己舒適的家中，透過社群媒體和網路被極端化，」911仍是網上激進者最大動力，其宣傳通訊處處提及；他形容911是極端組織「超級盃」。三週前局方拘紐約奧爾巴尼（Albany）35歲女子鮑伊（Jessica Bowie），涉圖炸州議會，她於社媒寫「讚美真主賜予9月11日」。

雷亞否認局方因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的移民執法等而分心，稱反恐資源足、仍為首要。他形容與恐襲者為棋局，無人機為防範重點，並呼籲公眾舉報；「看見可疑、舉報」反恐運動自2001年展開，雷亞稱2026年重要性有增無減。