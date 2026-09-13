金磚峰會｜習近平莫迪普京齊植樹　象徵團結合作

金磚國家領導人第十八次會晤9月12日在印度新德里舉行，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一同植樹，象徵金磚國家團結合作。



新華社報道，會議期間，金磚國家領導人參觀金磚成立20周年圖片展，共同植樹並集體合影。習近平在會上發表題為《共擔時代責任 勇做先鋒力量》的講話，強調今年是金磚國家合作20周年，團結合作始終是金磚事業發展的力量之源。

習近平指，20年來金磚合作機制不斷發展壯大，成為當今世界最具影響力的新興市場和發展中國家合作平台。

他呼籲金磚國家做促進創新發展、維護和平穩定、推動文明互鑑、改革完善全球治理的先鋒，並宣布中國將於明年接任金磚主席國，主辦第十九次會晤，開啟金磚合作第三個「金色十年」。

普京、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等亦出席會議。會議通過《金磚國家領導人第十八次會晤新德里宣言》。