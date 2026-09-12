普京抵印出席金磚峰會總統座駕同現身　本土製造防彈防爆備受矚目

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）近日抵達印度新德里，參加金磚國家（BRICS）峰會。除了普京與印度總理莫迪（Narendra Modi）的會晤受到關注，普京此次在印度使用的俄製豪華防護座駕Aurus Senat也成為外界焦點。



Aurus Senat具備高度防護能力

印度媒體NDTV報道，普京的Aurus Senat近日被拍到行駛於新德里街頭。這款俄羅斯總統專用座駕外觀低調，但具備高度防護能力，包括防彈及抗爆設計，被視為俄羅斯打造的「總統級」安全座駕。

俄羅斯總統普京抵達印度參加金磚國家峰會，使用的俄製豪華防護車Aurus Senat也成為外界焦點。（路透社）

普京專車採用俄羅斯汽車品牌Aurus的高級轎車Senat，具備高度防護能力，包括防彈及抗爆設計：

Aurus Senat是俄羅斯Aurus汽車品牌旗下的豪華轎車，外型設計帶有俄羅斯過往政府高級轎車的風格。普京自2018年起開始使用Aurus Senat作為正式總統座駕，逐步取代過去使用的Mercedes-Benz（奔馳、平治）車款。

由於普京此次訪印正值金磚峰會登場，印度當局對新德里的維安工作格外重視。包括普京、中國國家主席習近平及伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等多名領袖陸續抵達，印度警方已針對重要道路與會場周邊實施大規模交通及安全管制。

普京11日與莫迪舉行會談，雙方同意進一步深化俄印戰略夥伴關係。普京表示，金磚國家應進一步打造獨立於西方規則之外的全球成長平台；莫迪則強調，在全球局勢動盪之際，印度與俄羅斯仍將維持密切合作。

此外，俄印雙方也討論能源、國防、經貿及國際局勢。印度目前仍是俄羅斯石油的重要買家，儘管面臨西方制裁與外交壓力，新德里仍強調需要確保國內能源供應穩定。雙方並希望在2030年前將雙邊貿易額從目前約700億美元提高至1000億美元。

隨著普京座駕現身新德里，這輛具備防彈、防爆等高規格防護能力的Aurus Senat，也成為此次峰會場外受到矚目的「另類主角」。

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