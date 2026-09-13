金磚峰會通過新德里宣言　譴責單邊關稅　支持安理會改革

金磚國家領導人第十八次會晤9月12日在印度新德里舉行，會後通過《新德里宣言》，重申秉持金磚精神，改革和完善全球治理，譴責單邊關稅及非關稅措施，並支持聯合國安理會改革，增加發展中國家代表性。



新華社報道，宣言指金磚國家合作20周年之際，領導人重申致力於改革和完善全球治理，本着共商共建共享原則，推動構建更加公正、公平、具代表性的國際和多邊體系，維護聯合國在國際體系中的核心作用。

宣言強調全球南方是推動積極變革的重要力量，金磚國家將繼續就全球南方關切發聲。宣言支持對聯合國包括安理會進行全面改革，增加發展中國家代表性，認可「埃祖爾韋尼共識」及《錫爾特宣言》反映的非洲國家正當願望，並憶及中國和俄羅斯作為安理會常任理事國，重申支持巴西和印度在聯合國及其安理會發揮更大作用。

金磚國家領導人第十八次會晤2026年9月12日在印度新德里舉行，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一同植樹，象徵金磚國家團結合作。（Reuters）

譴責單邊關稅 籲恢復WTO爭端解決機制

宣言對各類貿易限制措施激增表示嚴重關切，指無論是濫施關稅和非關稅措施，還是以環保為幌子的貿易保護主義，都可能導致全球貿易萎縮，破壞全球供應鏈。宣言強烈主張立即恢復全面運作的世貿組織（WTO）兩級審理爭端解決機制，並讚賞中國對53個非洲建交國全面實施零關稅。

宣言亦譴責實施違背國際法的單邊強制措施，指單邊經濟制裁和次級制裁對受害國民眾的發展權、健康權、糧食安全等產生深遠負面影響。

關注中東局勢 籲確保能源供應暢通

宣言對中東西亞地區緊張局勢持續升級深表關切，呼籲各方保持最大限度克制，保護平民和民用基礎設施，尊重地區國家主權和領土完整，並強調應根據相關國際法確保全球貿易、供應鏈和能源暢通。

宣言又對全球軍費開支激增、擠佔發展中國家發展資金表示擔憂，對日益增長的核危險和核衝突風險表示關切，重申需振興裁軍、軍控和防擴散體系。

支持新開發銀行擴員 反對碳邊境調節機制

宣言支持新開發銀行進一步擴員，並歡迎金磚國家支付工作组推動跨境支付務實解決方案。宣言反對不符合國際法的單邊、懲罰性、歧視性和保護主義措施，包括碳邊境調節機制，關切其可能削弱發展中國家應對氣候變化的努力。

宣言亦肯定人工智能為促進經濟增長和可持續發展提供巨大機遇，認可上海世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的貢獻。

宣言全力支持中國擔任2027年金磚主席國，並在中國主辦金磚國家領導人第十九次會晤。