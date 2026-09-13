習近平提深化「大金磚」合作五倡議　支持大模型開發建金磚雲平台

據新華社報道，當地時間9月13日上午，中國國家主席習近平在新德里出席金磚國家領導人峰會期間發表講話，呼籲金磚國家堅持開放合作、互利共贏，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育一體化大市場。習近平還提出深化合作5項倡議，當中包括支持各國AI大預言模型開發和應用合作、開展專題研修培訓，推動建立金磚國家數字產業雲平台，協助金磚國家建設智能工廠等。



習近平就深化金磚合作提出5項倡議：

一是人工智能開源普惠倡議。中方將率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，開展人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態。

二是貿易投資便利化倡議。中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智能門戶，開展政策對接，打造開放發展新高地。中方將於明年舉辦金磚國家服務貿易論壇，培育經貿合作增長點。

三是數字產業合作倡議。中方將推動建立金磚國家數字產業雲平台，開展數字技能培訓、技術交流、產業對接，共促數字經濟發展。

四是智能製造合作倡議。中方願協助金磚國家建設智能工廠，打造標準規範體系，共同推動製造業轉型升級。

金磚國家領導人第十八次會晤2026年9月12日在印度新德里舉行，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一同植樹，象徵金磚國家團結合作。（Reuters）

五是科技育才倡議。中方提議建立金磚國家工程師培養聯盟，開展工程師聯合培養和能力標準互認。中方將實施金磚國家青年科創交流計劃，培養更多高端科創人才。

習近平表示，當前世界百年變局加速演進，全球南方群體性崛起，成為推動世界多極化的關鍵動力。與此同時，國際形勢變亂交織，各種風險挑戰層出不窮，金磚國家必須把握歷史主動，團結廣大全球南方國家，在國際事務中發揮積極、穩定、向善作用，增進人類共同福祉。

習近平強調，全球南方國家要共同捍衛國際法治，確保國際法和國際規則平等適用、不搞雙重標準。高舉多邊主義旗幟，維護聯合國權威和作用，支持多邊機構改革增效，推動世界貿易組織改革保持正確方向。

習近平還表示，各國應推動落實聯合國2030年可持續發展議程，要攜手推進安全治理，共同應對傳統和非傳統安全威脅，完善全球氣候治理，加快形成具有廣泛共識的全球人工智能治理框架、讓新興技術照亮共同繁榮之路。

習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年。「十五五」規劃既是中國自身的發展藍圖，也是面向世界的合作清單。中國將持續推動高質量發展，擴大高水平對外開放，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一帶一路」，同世界各國共享機遇、共創繁榮，共同書寫全球南方團結自強新篇章。

俄羅斯總統普京、南非總統拉馬福薩、伊朗總統佩澤希齊揚、埃及總統塞西、印尼總統普拉博沃、埃塞俄比亞總理阿比、阿聯酋王儲哈立德及巴西、沙特外長，金磚夥伴國和嘉賓國領導人或代表，以及聯合國秘書長古特雷斯等國際組織負責人出席，印度總理莫迪主持會議。