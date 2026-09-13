路透：白宮擬引用國防生產法提升美國煉油產能　以應對油價飆升

路透社9月12日（周六）引述知情人士報道，白宮正在權衡如何利用《國防生產法》（Defense Production Act）來提升美國的煉油產能。考慮採取這一非常規舉措，凸顯特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府目前面臨日益增長的壓力。在11月中期選舉前，政府需要證明自己有能力遏制燃料價格飆升對消費者及企業的影響。



報道指，消息人士稱，關於動用該法案的提議是在特朗普與近十幾間美國煉油商近期舉行的一次會議上提出。白宮官員在會上試圖確定如何最好地利用聯邦支持來增加產能。據稱，會議未做出最終決定，與會者離開時預期對話將繼續進行。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在德州達拉斯舉行的共和黨全國中期選舉大會。（Reuters）

煉油企業高管告訴官員，聯邦資金最好用於提高現有煉油廠的效率或擴建現有工廠，而不是資助建設全新的煉油廠，後者成本高昂得多，且需要數年時間才能完工。

《國防生產法》通常被視為一種「最後手段」，此前從未被用於增加煉油能力。該法案賦予總統廣泛的權力，可以調配工業資源，並為企業提供財政激勵，以擴大對國防至關重要的物資生產。

最新數據顯示，美國煉油廠已處於近乎滿負荷運轉狀態，產能利用率高達98%。這種高利用率凸顯政府面臨的挑戰：儘管煉油廠的生產已接近產能極限，但全球供應緊張和需求強勁仍導致燃料價格居高不下。