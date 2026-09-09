白宮發AI片《特朗普傳說》 無視日本侵權交涉蹭薩爾達熱度
撰文：林嘉敏
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美國白宮9月8日在社交媒體平台再發視頻為總統特朗普（Donald Trump）宣傳，此次視頻改編自日本任天堂公司的經典遊戲《薩爾達傳說》（Legend of Zelda），以再度引起外界對美國政府私自挪用日漫素材二次創作宣傳的質疑。
影片中，「薩爾達傳說」被改為「特朗普傳說」（Legend of Trump），並加上「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的口號。
同時，視頻字幕寫到：「特朗普為了讓美國再次偉大而不知疲倦地工作。」
此前，特朗普團隊多次擅用《龍珠》《遊戲王》《Pokémon》《火影忍者》等熱門日漫素材製作政治宣傳內容，包括特朗普化身忍者的AI視頻、對伊朗軍事行動宣傳短片等，多次引發日本民眾抗議與業界不滿。
針對美方持續侵權行為，日本外務省已兩度向美國駐日大使館交涉，強調官方機構使用版權內容需取得創作者許可，擔憂素材濫用破壞作品形象、侵犯知識產權，要求美方修正。
儘管如此，美方涉事違規帖文和視頻至今未刪除，日方交涉收效甚微。
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