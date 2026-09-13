卡尼下週訪英歐　據報推動加國成歐盟「准成員國」　減少對美依賴

美加貿易爭端持續之際，加拿大總理卡尼將於下周二至周四（15至17日）訪問法國斯特拉斯堡（Strasbourg）及英國利物浦（Liverpool），旨在深化與歐洲夥伴在經貿、投資和安全方面的合作。據《華爾街日報》報道，他甚至向歐盟高層提出讓加拿大成為「歐盟準成員國」（Associate Member），以擺脫對美國的過度依賴，歐盟方面對此提案保持開放。



卡尼此行應邀在歐洲議會發表演講，闡述加拿大與歐洲「連結」的願景，並將會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等高層。歐盟和加拿大料在此後的雙邊峰會中宣布成立多個工作組來敲定具體合作項目，或涉及能源、AI、關鍵礦產和國防等。

歐盟今年3月初提出的《工業加速器法案》，針對電池、電動車、光伏與關鍵原材料等產業設置「歐盟原產」比例要求。（路透社）

據報道，卡尼在過去數月與德國、意大利、法國等幾乎所有歐洲主要領導人私下交流，推動歐洲向歐盟靠攏，談及鋪設連接歐洲和加拿大的水下電纜、直接向歐洲輸送天然氣、共同建設美國科技巨頭無法企及的數據中心、雲儲存平台和新衛星網絡，甚至與法國提出允許加拿大人免簽證在歐洲生活和工作的設想。

卡尼提出推動加拿大達到近似「歐盟準成員國」地位，建立比一般自貿協定更緊密的制度性關係。

2026年8月25日，圖為加拿大總理卡尼（Mark Carney，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）。

不過，報道亦指出，若更深度進入歐盟市場，加拿大可能要採納部分歐盟規例、接受人員流動，並向歐盟預算作出財政貢獻，可能引發國內反彈。此外，歐盟無法輕易給加拿大特殊待遇，以免其他成員國仿效英國脫歐後要求類似安排。

結束歐盟行程後，卡尼將轉抵利物浦，與英國首相貝安德（Andy Burnham）首度會晤，重點商討國防及科技合作。