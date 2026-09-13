加拿大抵制美國貨　超市轉購摩洛哥西班牙等地農產品

美國與加拿大貿易戰持續，加拿大消費者發起抵制美貨行動，迫使當地超市改善產地標籤並尋找新供應來源。有超市已轉從摩洛哥、南非、西班牙、巴西及洪都拉斯等地採購農產品，取代美國貨。



路透社報道，安大略省獨立超市Vince's Market總裁特里馬爾基（Giancarlo Trimarchi）因收到顧客投訴其售賣美國農產品，在Facebook發文展示店內大部分農產品均為加拿大產。他旗下四間店舖現時約九成農產品來自加拿大，草莓改從魁北克採購。他坦言：「以往要在品質與價格之間取捨，現在還要考慮產地。」

加拿大最大食品零售商Loblaw於8月重新在農產品及新鮮食品區懸掛大型楓葉標誌，並恢復「T」標籤，方便顧客識別受關稅影響的產品。第三大超市Metro表示會繼續優先採購本地產品。加拿大獨立雜貨商聯會高級副總裁桑茲（Gary Sands）形容：「加拿大人的心態已出現永久改變。」

2026年9月11日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在五角大樓出席紀念911事件25周年的紀念儀式。（Reuters）

數據顯示，加拿大7月從美國進口的蔬菜佔比降至62.6%，低於2023年同期的69%。美國仍是加拿大最大新鮮農產品供應國，但貿易談判8月21日破裂後，新一輪關稅及反制關稅再度展開。

有27歲多倫多軟件工程師表示，會盡量避免購買美國產品，購物時會檢查標籤及上網查證品牌來源，「我對美國目前的態度有點生氣，那已不是朋友的態度」。

加拿大政府正投資約30億加元、為期10年興建溫室，以增加嚴冬期間的本地生產，並設法降低食品通脹。有雜貨商指，新供應鏈已建立且更趨多元，「我們處於更安全的位置」。