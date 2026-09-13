日本擬強化海底電纜鋪設能力　避免在國際AI競爭中處劣勢

海底電纜承擔日本大部分國際通訊，亦是AI和雲端服務的基礎設施。據日本《讀賣新聞》報道，由於日本海底鋪設船持有數量仍遠遠落後歐美，加上近年台海頻發海底電纜斷裂事件，日本政府計劃引進專用海底電纜鋪設船。



報道稱，當前日本僅有5艘5000噸大型海底電纜鋪設船，且多數船齡超30年、設備老舊，數量與反覆運算速度遠落後歐美，在國際競爭中處於劣勢。

依據修訂後的經濟安保法，日本政府推出補貼政策，最高承擔企業建船五成費用，規劃2040年前投入2.4萬億日圓（1237億港元），以公私合營模式完善海纜佈局。目前NTT、KDDI等龍頭企業已啟動新船建造與舊艦替換評估。

圖為2024年12月28日，油輪Eagle S涉嫌破壞海底電纜，遭芬蘭扣押調查。（Lehtikuva/Vesa Moilanen via REUTERS）

不過，報道又指，日本當前面臨產業短板，僅三菱重工下關造船廠具相關建造經驗，年產能僅1至2艘，後續建設進度推進還有待觀察。

截至2025年，全球海底電纜總長約148萬公里，比2000年的30萬公里翻了近5倍。海底電纜承載全球99%國際通信，鋪設在海底最深約8000米，鋪設船主要職責是安裝、維護、修理和回收海底電纜。