澳洲報告指印太地區面嚴重海底電纜攻擊威脅　或對經濟造成打擊

澳洲周一（8月10日）發布的一份報告指出，包括澳洲在內的印太國家與地區面臨日益嚴重的海底電纜攻擊威脅，此類攻擊可對經濟造成毀滅性打擊，應採取緊急措施，提升海底電纜的監測和修復能力。



《海峽時報》報道，這份由澳洲國立大學（ANU）國家安全學院撰寫，並由澳洲國防部部分資助的報告警告說，海底電纜正面臨「來自國家和非國家敵對勢力日益嚴峻的威脅」。

報告同時警告，由於澳洲對數碼網絡連接的依賴程度不斷加深，一旦海底電纜中斷，對澳洲造成的潛在後果將愈發嚴重。

澳洲約99%的國際網絡連接通過海底電纜傳輸，其餘大部分由衛星傳輸。

報告說：「海底電纜發生重大中斷將立即造成嚴重的經濟影響，擾亂金融市場、阻礙國際貿易並切斷雲服務。」

2026年1月27日，澳洲悉尼歌劇院（Sydney Opera House）附近（Reuters）

報告指澳洲缺乏妥善保護和治理海底電纜網絡的全面戰略，並敦促澳洲確保能夠迅速修復海底電纜，以及擁有優先獲取修復資源的渠道。

報告提到，近年來在歐洲水域和台灣附近海域發生多宗明顯針對海底電纜的襲擊事件，懷疑與俄羅斯和中國有關。

過去五年，挪威沿海和波羅的海也發生過多宗類似事件，以2024年11月發生的一宗事件為例，當時一艘懸掛中國國旗的船被指故意在波羅的海拖錨，導致兩條海底電纜被切斷。

報告說：「近期在波羅的海和台灣周邊發生的事件表明，作為更廣泛的混合戰爭戰略的一部分，一些國家行為體如今正積極在和平時期探測和測試海底電纜基礎設施，他們的目的是在衝突爆發初期迅速削弱海底電纜網絡的連通性。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

