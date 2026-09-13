日本沖繩縣知事選舉登場　美軍基地搬遷與縣內經濟問題成選戰焦點

日本沖繩縣知事選舉於9月13日（周日）拉開序幕，投票將於晚上8點結束並隨即開票。此次選舉將在現任知事玉城丹尼（Denny Tamaki）與由首相高市早苗執政聯盟所支持的前那霸市副市長古謝玄太（Genta Koja）之間展開。選前民調顯示兩人勢均力敵。



共同社報道，此次選戰的焦點主要圍繞美軍普天間海軍陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Futenma）的搬遷問題，以及縣內經濟振興措施展開。

玉城丹尼在擔任知事期間一直反對將美軍基地搬遷至名護市邊野古，主張應將基地遷出沖繩。而古謝玄太則接受這項日美兩國政府早在1996年就達成的搬遷計劃。

沖繩縣人均收入長期以來一直處於日本最低水平。古謝玄太則在競選期間承諾，將透過振興當地高度依賴旅遊業的經濟，使該縣的人均收入翻一番。此舉被視為一種爭取選民的策略，旨在吸引那些相比基地搬遷問題更重視日常生活狀況的選民。

日本現任沖繩縣知事玉城丹尼（Denny Tamaki，右）與由首相高市早苗執政聯盟所支持的前那霸市副市長古謝玄太（Genta Koja，左）。（影片截圖）

對執政黨政府而言，此次選舉結果至關重要，因政府正不顧當地反對強力推進美軍基地搬遷計劃。自民黨亦將此次知事選舉視為對其執政實力的一次「考驗」，以此為明年春季舉行的統一地方選舉做準備。