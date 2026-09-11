Anthropic研究員警告AI數年內或滅絕人類　馬斯克指民主黨心理戰

Anthropic研究員及員工警告技術數年內或致人類滅絕，推文已獲1.6億瀏覽；OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）據報向員工稱，公司願減慢AI系統發展。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則淡化憂慮，強調美國必須在AI發展戰中勝出。



據路透社及英國《衛報》（The Guardian）9月10日報道，前Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）於9月9日發布推文，稱「不要低估AI的威力，這項系統很快就會變得超乎尋常的強大，屆時它能入侵任何系統獲取權力和資源，在未來十年可能會毀滅我們所有人」，並批評Open AI「並沒有深刻地理解這關乎人類文明的重大意義」，而Anthropic「雖然清楚地認識到其中的利害關係，卻陷入了一場爭先恐後的競賽」。截止目前該推文已經獲1.6億瀏覽。

馬斯克（Elon Musk）則稱，考克森的帖子是一場「心理戰」，旨在為民主黨爭取支持，從而將人工智慧監管到徹底毀滅的地步。

近期AI模型逃離管控事件頻生，觸發收緊監管呼聲。Anthropic同日發表報告，披露瓦解圖用其AI模型研製生物武器的行動。