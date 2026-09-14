美媒指中國實體協助伊朗襲擊美軍　特朗普淡化消息：大家互相監視

針對有報道指中國實體在伊朗7月發動襲擊前給予協助，造成三名美國軍人在襲擊中死亡，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不予理會。



《華爾街日報》上周五（9月11日）引述知情美國官員稱，伊朗7月向約旦美軍基地發動襲擊前，獲得中國實體提供基地衛星圖像，最終有三名美國軍人在襲擊中身亡。

據路透社報道，特朗普周日（13日）在空軍一號專機受訪時，未正面回應是否在本月與中國國家主席習近平會晤時談起上述事件，反而將中美的監視行為畫上等號。

他說：「我們基本做跟我們一樣的事。當他們說中國在監視我們，我說你是對的，我們也監視他們。」

中美元首預計9月24日在美國會晤，但中國官方至今尚未證實相關會面。

2026年7月22日，圖為美軍28歲的蘭珀薩德中士（Angel S. Rampersad），他是三名在伊朗襲擊約旦事件中喪生的美國陸軍之一。（Reuters）

特朗普周日在結束愛爾蘭訪問行程返美時，重申與習近平關係良好。

路透社未能核實《華爾街日報》上述報道，報道稱美國官員拒絕指明為伊朗提供衛星圖像的中國實體身份，也未指控北京直接給予協助。

儘管美國對中國與伊朗關係密切感到沮喪，但特朗普上述回應看似與美國政府近期試圖調降華府與北京緊張關係的態度一致。

此外，對於日媒報道稱，美國若履行對台新軍售案，習近平將取消本月下旬的「習特會」。對此，特朗普表示，他不擔心習近平可能這麼做。

本文獲《聯合早報》授權轉載

