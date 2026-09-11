也門胡塞武裝攻佔紅海主要港口城市與島嶼　增加伊朗手持籌碼

在也門政府軍撤離後，伊朗支持的胡塞武裝（Houthi）抵達將曼德海峽（Bab el-Mandeb）一分為二的佩里姆島（Perim Island），完成了對紅海海峽的控制。據歐洲媒體報道，加上伊朗對霍爾木茲海峽的封鎖，全球約三分之一的海上貿易航道似乎已落入伊朗勢力的控制中。



歐洲新聞台（Euronews）9月11日引述也門政府官員和目擊者稱，胡塞武裝同日佔領了位於紅海重要航道中央的一座島嶼後，控制了曼德海峽。

這位官員表示：「政府軍昨日（10日）撤離後，載有胡塞武裝人員的船隻抵達了馬雲島（Mayyun Island ）。」他指的是一座岩石嶙峋的火山島，也稱佩里姆島，該島將海峽最狹窄的部分分隔成兩條航道。

這位不願具名的官員補充說：「胡塞武裝已經完成了對曼德海峽地區和位於海峽中央的馬雲島的控制。」

一位目擊者稱，武裝人員「正在曼德海峽沿岸部署，並駕駛軍用車輛四處巡邏」。

11日（周五）有進一步報道稱，胡塞武裝還佔領了杜巴布鎮（Dhubab）和沿海村莊穆拉德（Murad），這代表在短短18小時內，也門紅海沿岸全部被胡塞武裝控制。

政府軍方消息人士稱，胡塞武裝已圍困哈尼什群島（Hanish islands）上的政府軍。早前有報導稱，位於曼德海峽以北、紅海群島中最大的島嶼祖卡爾島（Zuqar island）已被胡塞武裝佔領。

2026年7月31日，也門首都薩那（Sanna），胡塞武裝（Houthi）的支持者參與反沙特阿拉伯的集會，高喊口號。（Reuters）

一位高級軍官表示，被圍困的政府軍已向政府發出「救援、食物和水，以及解除圍困的請求，而解除圍困需要空中支援」。

10日，胡塞武裝發動閃電戰，從也門政府軍手中奪取戰略港口城市摩卡（Mokha）。據軍方消息人士稱，胡塞武裝「在火箭彈襲擊和使用運送武裝人員的船隻進行地面進攻後」，還控制了紅海南部的祖卡爾島。

10日晚間，網上出現多段影片，顯示胡塞武裝人員在摩卡舉行慶祝活動，並繳獲政府軍遺留的大量武器裝備。

在這次攻勢之前，胡塞武裝控制着也門約三分之一的領土。此前，他們曾多次攻擊連接歐亞之間的霍爾木茲海峽和曼德海峽航運。

2026年9月10日，胡塞武裝（Houthi）的戰士在也門（Yemen）海斯安全局大樓前慶祝。（Reuters）

霍爾木茲海峽和曼德海峽的原油和石油海運貿易量佔全球總量的四分之一以上。光是紅海就承載全球近三分之一的貨櫃運輸量。