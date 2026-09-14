英媒：美國駐英外交官涉藏有不雅照片遭調查　後安排秘密離境惹議

英國傳媒報道，一名駐倫敦的美國外交官涉嫌藏有兒童色情照片而遭華府官員調查，及後遭帶走到當地一個美軍基地安排回國。英國政府及警方都表示知情，但多名專家及國會議員表示不滿，認為英國應提出引渡要求。



天空新聞（Sky News）9月13日引述《太陽報》報道，事發於8月25日，該名外交官被揭發其居於伊利諾伊州的兄弟涉嫌向他發送兒童不雅照片後，華府官員隨即搜查對方在倫敦的住所。

美國官員在該名外交官家中發現更多不雅物品，其後將他帶到美國駐英空軍費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford），再安排對方經特拉華州前往芝加哥。消息指，今次事件與美國一名人士遭調查有關。

報道指，美國官員在英國並沒有拘捕權，而倫敦警方證實，接獲華府官員在8月25日知會，稱就一宗在倫敦發生的涉及兒童不雅照片案件進行調查，當局繼續就有關問題與華府協調。

特朗普在社交平台twitter上指，他因不滿大使館搬遷而取消倫敦之行，上圖為美國駐英大使館。（美國駐英大使館網頁）

英國政府發言人則表示，期望所有駐英的外交人員都會遵守英國法例，但以美國的調查仍在進行中為由，拒絕評論事件。美國駐英大使館指，涉事人士已調回美國進一步調查，同時已向英國當局知會事件。

倫敦警方高層為此舉行危機會議，並向首相府及英國外交部匯報進展；內閣亦在本週商討回應方式，首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）則預計在下週到紐約出席聯合國大會期間與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。

事件令外界聯想到2019年一名美國公民在英國撞死一名19歲男子Harry Dunn案件，當時涉案司機逃離英國，至今都未有投案。

圖為特朗普首個任期的時任國務卿蒂勒森參觀新落成的美國駐英國大使館。（Reuters）

對於今次事件，保守黨國會議員Ben Obese-Jecty形容美國的做法極其荒謬，指美國海軍陸戰隊在英國土地進行搜查，帶走美國外交官，並動用美軍資源送疑犯出國是不可接受，認為華府包庇戀童癖人士。

英國著名律師事務所Kingsley Napley的引渡問題專家Rebecca Niblock指出，在國際法下，一個國家無法在未獲另一國家同意下動用自家執法力量，否則將損害國家主權，而且引起法律及外交問題。