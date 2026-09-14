日不落帝國黃昏將至？蘇格蘭威爾斯北愛聯手脱英 特朗普再踩一腳
英國的大麻煩來了。倒還不是特朗普的冷言冷語，樂見愛爾蘭統一；而是英國內部又出了問題，一個歷史性時刻正在來臨。
按照英國《電訊報》報道，9月14日，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的首席部長將在卡迪夫會晤，簽署一項合作協議，呼籲獲得舉行獨立公投的權利。
甚麼意思？
歷史上第一次，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭一起行動，謀求脱離英國。因為這三個地方，現在都是有獨立傾向的政黨在執政。
以前，一直是蘇格蘭謀求獨立，北愛爾蘭謀求與愛爾蘭統一，現在，三個地方乾脆共同合作，都謀求獨立公投，然後與英吉利說拜拜。而且，按照報道，三位首席部長還將與新芬黨主席、愛爾蘭反對黨領袖麥克唐納（Mary Lou McDonald）在卡迪夫會晤。
對英國來說，這自然都不是好事。要知道，以前英國的全稱是「大不列顛及愛爾蘭聯合王國」，愛爾蘭獨立後，改為「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國」，大不列顛就是英倫三島：英吉利、蘇格蘭、威爾斯。
如果一個個真脱離，那英國國名肯定又得改了，不再用這麼一長串，英格蘭就夠了。
為甚麼會這樣？
只能說冰凍三尺，非一日之寒。所有驚天的裂變，都始於長期被忽視的裂痕。
最新的導火索，至少兩個。
第一個，就是特朗普的背後一刀。
在愛爾蘭訪問期間，特朗普公開表態：希望看到北愛爾蘭和愛爾蘭統一。英國政府表達了強烈不滿，但特朗普根本不管。
9月13日，他接着說：
北愛爾蘭和愛爾蘭共和國分處兩邊，在我看來，把它們合在一起似乎是世界上最順理成章的事情之一。
記者詢問蘇格蘭問題，特朗普倒是收斂了一點說：「你問到了蘇格蘭。這個問題我暫時不會談。我會留到另一天再說。」
曾經在北愛問題上保持中立，曾經公開主張蘇格蘭留在英國的美國，現在態度曖昧，似乎更樂見英國分崩離析。
哦，在愛爾蘭，特朗普還不忘痛批英國說：
我為英國感到失望，因為移民正在摧毀他們……他們從北海獲取石油，他們很富有。如果不這樣，他們就會破產。
英國人目瞪口呆，要知道，英國和美國被認為是有特殊關係的盟友，英國總是為美國兩肋插刀，美國卻先這樣對英國插上兩刀。這是盟友的做派嗎？
當然，第二個，也是更重要的導火索，還是在英國內部。
英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）打開了潘多拉魔盒，他日前表示，如果蘇格蘭獨立有足夠支持，他可能會允許舉行公投！這其實是比照北愛爾蘭的條件。
特朗普表態贊成「愛爾蘭統一」後，很多英國人提到：當年停火協議有規定，如果有跡象表明，大多數北愛民眾可能會投票支持統一，可以舉行統一公投，但現在北愛民眾沒有這種傾向。
10年前蘇格蘭獨立公投被否決後，英國中央政府一直強烈反對公投，認為蘇格蘭再公投不符合憲法規定。但貝安德最新的表態，客觀上刺激了這三個地方聯合起來尋求公投。
當然，沒有貝安德的表態，這三個地方也會找到其他理由。而如果更深層次追索，當年英國脱歐，埋下了極大的隱患。因為時至今日，蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的主流都不希望脱歐，但英格蘭人最多，脱歐最終成了現實。
結果呢？
我看到，有英國網友就評論，「脱歐是本世紀對英國最大的背叛」，結果是一地雞毛：
自2016年以來，英國已誕生了七位首相；
脱歐削減了GDP、生產力、工資和投資；
歐盟移民從2016年的52.1萬下降到2025年的約7.6萬；
非歐盟移民則從23.7萬上升到62.7萬；
脱歐帶來了經濟、社會和政治的破壞……
事實上，脱歐更加劇了蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的離心傾向。
9月14日，由此將成為英國史上一個非常關鍵的日子。
我看到，有些西方人已經開始預測，如果英國真分崩離析，地緣政治將如何演變。
顯然，就像俄羅斯繼承蘇聯的衣缽一樣，英格蘭將成為英國的主要繼承人。分崩後的英格蘭，比當前整個英國人口只減少15.5%，比當前整個英國GDP也只減少13.5%。
但英格蘭畢竟不是俄羅斯，失去一半國土後，英格蘭將面臨一系列地緣政治和經濟困境，包括但不限於：
1. 倫敦將失去英國獨立核威懾基地。
英國所有核武裝潛艇艦隊，目前都駐紮在蘇格蘭西海岸的克萊德皇家海軍基地。在可預見的未來，英格蘭沒有其他地理、政治或後勤上適合容納核潛艇的深水港口備選方案。
核力量從來不是一串武器數字，它深深依附於特定的土地與地理。
2. 倫敦失去對GIUK海峽的控制。
GIUK是格陵蘭（Greenland）、冰島（Iceland）和英國（United Kingdom）首字母的縮寫，這條線鎖死了歐洲北部和北冰洋通往大西洋的海上通道。
冷戰時期，這是蘇聯潛艇從科拉半島基地進入大西洋的必經之路，北約在此部署水下監聽系統，並配合反潛巡邏機形成嚴密封鎖網。冷戰後，英國和北約通過對GIUK海峽的控制，掌控俄羅斯潛艇的動向。
海上要道的得失，直接改寫一個國家的安全邊界。
3. 北海石油和天然氣的損失。
獨立的蘇格蘭，將獲得當前英國北部水域的絕大部分所有權。英格蘭將失去對北海石油和天然氣儲量大部分的收益；而且，英格蘭將失去位於蘇格蘭和威爾斯水域的龐大海上風力發電區。
4. 新「西部側翼」的出現。
一個多世紀以來，英國一直假設其西部邊界完全安全。但如果北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一，蘇格蘭和威爾斯脱離，愛爾蘭海將被外國包圍。這將在英格蘭家門口製造一個巨大的安全真空，倫敦必須重新部署軍事防禦。
最後，怎麼看？
今天就不粗淺三點了，就一點吧。
英國，應該又走到新的十字路口。蘇格蘭在鬧獨立，北愛爾蘭想脱離，威爾斯也不消停，美國還不時加點猛料。這個昔日擁有全球最廣闊土地的日不落帝國，就像俄羅斯套娃一樣，一層層蜕皮，最終回到英倫三島。
英倫三島，未來很可能也是夢想了。帝國的黃昏，從來不是一夜降臨的，而是一塊一塊暗下去的。
不得不說，治國理政，真是一門學問啊。
更要看到，一個國家，強盛時四海歸心；但走向沒落，總是內部先分崩離析。這或許也印證了中國的那句老話：天下大勢，分久必合、合久必分。
環顧這個世界，英國人其實是最善於折騰的。印巴的問題，巴以的問題，非洲的很多問題，都是英國人折騰出來的後果。但折騰來折騰去，到最後，折騰的何嘗不是自己？
這個世界，出來混，總是要還的！
【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。