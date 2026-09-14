日不落帝國黃昏將至？蘇格蘭威爾斯北愛聯手脱英　特朗普再踩一腳

英國的大麻煩來了。倒還不是特朗普的冷言冷語，樂見愛爾蘭統一；而是英國內部又出了問題，一個歷史性時刻正在來臨。



按照英國《電訊報》報道，9月14日，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的首席部長將在卡迪夫會晤，簽署一項合作協議，呼籲獲得舉行獨立公投的權利。

甚麼意思？

歷史上第一次，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭一起行動，謀求脱離英國。因為這三個地方，現在都是有獨立傾向的政黨在執政。

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭一起行動，謀求脱離英國。（Reuters）

以前，一直是蘇格蘭謀求獨立，北愛爾蘭謀求與愛爾蘭統一，現在，三個地方乾脆共同合作，都謀求獨立公投，然後與英吉利說拜拜。而且，按照報道，三位首席部長還將與新芬黨主席、愛爾蘭反對黨領袖麥克唐納（Mary Lou McDonald）在卡迪夫會晤。

對英國來說，這自然都不是好事。要知道，以前英國的全稱是「大不列顛及愛爾蘭聯合王國」，愛爾蘭獨立後，改為「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國」，大不列顛就是英倫三島：英吉利、蘇格蘭、威爾斯。

如果一個個真脱離，那英國國名肯定又得改了，不再用這麼一長串，英格蘭就夠了。

為甚麼會這樣？

只能說冰凍三尺，非一日之寒。所有驚天的裂變，都始於長期被忽視的裂痕。

最新的導火索，至少兩個。

第一個，就是特朗普的背後一刀。

在愛爾蘭訪問期間，特朗普公開表態：希望看到北愛爾蘭和愛爾蘭統一。英國政府表達了強烈不滿，但特朗普根本不管。

2026年9月12日，特朗普抵達都柏林，與愛爾蘭總統康諾利（Catherine Connolly）會面。（Reuters）

9月13日，他接着說：

北愛爾蘭和愛爾蘭共和國分處兩邊，在我看來，把它們合在一起似乎是世界上最順理成章的事情之一。

記者詢問蘇格蘭問題，特朗普倒是收斂了一點說：「你問到了蘇格蘭。這個問題我暫時不會談。我會留到另一天再說。」

曾經在北愛問題上保持中立，曾經公開主張蘇格蘭留在英國的美國，現在態度曖昧，似乎更樂見英國分崩離析。

哦，在愛爾蘭，特朗普還不忘痛批英國說：

我為英國感到失望，因為移民正在摧毀他們……他們從北海獲取石油，他們很富有。如果不這樣，他們就會破產。

英國人目瞪口呆，要知道，英國和美國被認為是有特殊關係的盟友，英國總是為美國兩肋插刀，美國卻先這樣對英國插上兩刀。這是盟友的做派嗎？

當然，第二個，也是更重要的導火索，還是在英國內部。

英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）打開了潘多拉魔盒，他日前表示，如果蘇格蘭獨立有足夠支持，他可能會允許舉行公投！這其實是比照北愛爾蘭的條件。

英國首相貝安德（Reuters）

特朗普表態贊成「愛爾蘭統一」後，很多英國人提到：當年停火協議有規定，如果有跡象表明，大多數北愛民眾可能會投票支持統一，可以舉行統一公投，但現在北愛民眾沒有這種傾向。

10年前蘇格蘭獨立公投被否決後，英國中央政府一直強烈反對公投，認為蘇格蘭再公投不符合憲法規定。但貝安德最新的表態，客觀上刺激了這三個地方聯合起來尋求公投。

當然，沒有貝安德的表態，這三個地方也會找到其他理由。而如果更深層次追索，當年英國脱歐，埋下了極大的隱患。因為時至今日，蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的主流都不希望脱歐，但英格蘭人最多，脱歐最終成了現實。

結果呢？

我看到，有英國網友就評論，「脱歐是本世紀對英國最大的背叛」，結果是一地雞毛：

自2016年以來，英國已誕生了七位首相；

脱歐削減了GDP、生產力、工資和投資；

歐盟移民從2016年的52.1萬下降到2025年的約7.6萬；

非歐盟移民則從23.7萬上升到62.7萬；

脱歐帶來了經濟、社會和政治的破壞……



事實上，脱歐更加劇了蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的離心傾向。

9月14日，由此將成為英國史上一個非常關鍵的日子。

我看到，有些西方人已經開始預測，如果英國真分崩離析，地緣政治將如何演變。

顯然，就像俄羅斯繼承蘇聯的衣缽一樣，英格蘭將成為英國的主要繼承人。分崩後的英格蘭，比當前整個英國人口只減少15.5%，比當前整個英國GDP也只減少13.5%。

但英格蘭畢竟不是俄羅斯，失去一半國土後，英格蘭將面臨一系列地緣政治和經濟困境，包括但不限於：

1. 倫敦將失去英國獨立核威懾基地。

英國所有核武裝潛艇艦隊，目前都駐紮在蘇格蘭西海岸的克萊德皇家海軍基地。在可預見的未來，英格蘭沒有其他地理、政治或後勤上適合容納核潛艇的深水港口備選方案。

核力量從來不是一串武器數字，它深深依附於特定的土地與地理。

圖為2006年12月4日，英國皇家海軍核潛艇先鋒號停泊於蘇格蘭海倫斯堡克萊德河法斯蘭潛艇基地。 (Getty)

2. 倫敦失去對GIUK海峽的控制。

GIUK是格陵蘭（Greenland）、冰島（Iceland）和英國（United Kingdom）首字母的縮寫，這條線鎖死了歐洲北部和北冰洋通往大西洋的海上通道。

冷戰時期，這是蘇聯潛艇從科拉半島基地進入大西洋的必經之路，北約在此部署水下監聽系統，並配合反潛巡邏機形成嚴密封鎖網。冷戰後，英國和北約通過對GIUK海峽的控制，掌控俄羅斯潛艇的動向。

海上要道的得失，直接改寫一個國家的安全邊界。

3. 北海石油和天然氣的損失。

獨立的蘇格蘭，將獲得當前英國北部水域的絕大部分所有權。英格蘭將失去對北海石油和天然氣儲量大部分的收益；而且，英格蘭將失去位於蘇格蘭和威爾斯水域的龐大海上風力發電區。

這張攝於2014年2月24日的照片中，可以看到位於蘇格蘭阿伯丁市（Aberdeen）以東約160公里處的北海石油平台全景。（Getty）

4. 新「西部側翼」的出現。

一個多世紀以來，英國一直假設其西部邊界完全安全。但如果北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一，蘇格蘭和威爾斯脱離，愛爾蘭海將被外國包圍。這將在英格蘭家門口製造一個巨大的安全真空，倫敦必須重新部署軍事防禦。

最後，怎麼看？

今天就不粗淺三點了，就一點吧。

英國，應該又走到新的十字路口。蘇格蘭在鬧獨立，北愛爾蘭想脱離，威爾斯也不消停，美國還不時加點猛料。這個昔日擁有全球最廣闊土地的日不落帝國，就像俄羅斯套娃一樣，一層層蜕皮，最終回到英倫三島。

英倫三島，未來很可能也是夢想了。帝國的黃昏，從來不是一夜降臨的，而是一塊一塊暗下去的。

不得不說，治國理政，真是一門學問啊。

更要看到，一個國家，強盛時四海歸心；但走向沒落，總是內部先分崩離析。這或許也印證了中國的那句老話：天下大勢，分久必合、合久必分。

環顧這個世界，英國人其實是最善於折騰的。印巴的問題，巴以的問題，非洲的很多問題，都是英國人折騰出來的後果。但折騰來折騰去，到最後，折騰的何嘗不是自己？

這個世界，出來混，總是要還的！

【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

