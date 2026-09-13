英改革黨獲巨額政治獻金引議　兩加密貨幣富豪兩天捐7200萬英鎊

英國改革黨近兩日從兩位加密貨幣億萬富翁德洛（Ben Delo）與哈伯恩（Christopher Harborne）處獲得共計7,200萬英鎊（約7.6億港元）的捐款。該數字超過去年英國所有政黨獲得的捐款總和。而這次捐贈正值改革黨面臨財務質疑之際，包括英國第四頻道（Channel 4）的一項秘密調查顯示，黨內高層似乎在討論如何掩蓋來自外國支持者的捐款。



英國天空新聞（Sky News）9月12日報道，面對多方質疑，改革黨副黨魁泰斯（Richard Tice）表示，該黨一直「按規矩辦事」，並稱「我們需要積累雄厚的資金，以便與各大主流政黨抗衡。」

該黨領袖法拉奇（Nigel Farage）隨後向《每日電訊報》（The Telegraph）表示，捐款資金將僅用於一個目的：確保改革黨為在下次大選中組建政府做好準備。

部分英國議員上週支持針對政治捐款的監管措施，包括將海外捐款上限設定為10萬英鎊（約106萬港元），以及暫停接受加密貨幣捐款。但相關立法草案仍需獲得上議院的批准。

於2026年6月10日，英國改革黨領袖法拉奇和改革黨候選人肯揚在6月18日梅克菲爾德選區補選前的新聞發布會後。（Reuters）

支持者認為，這些變革將防止外國資金影響選舉，但英國改革黨則聲稱，這是旨在切斷其資金來源的舉措。工黨發言人表示，圍繞改革黨財務狀況的質疑正「日益增多」，並指法拉奇「仍深陷醜聞之中」。