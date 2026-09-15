加州州長：若賀錦麗2028競選總統自己將讓路　防止分散選票

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在近日播出的CNN訪問中表示，如果前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2028年競選總統，他將不會參選，以防分散選票。



《衛報》（The Guardian）9月14日報道，紐瑟姆和賀錦麗都來自加州，被廣泛視為即將到來的民主黨總統初選中建制派的兩大熱門人選。紐瑟姆的州長任期將於今年屆滿，他日益將自己塑造為特朗普的對立面，並被普遍認為正在為2028年的總統競選做準備。

2026年9月4日，美國南卡羅來納州艾肯市，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在民主黨中期選舉競選時，與選民和當地領導人舉行會議並發表演說。（Reuters）

但紐瑟姆表示，與賀錦麗競爭會浪費選民的時間，相當於給政治對手送上「天賜大禮」。紐瑟姆稱，「我不會那樣對她。我不會浪費大家的時間。我們的支持者群體完全重疊。我不會那樣對待選民。」

紐瑟姆指，自己曾考慮過參加2024年大選，但當時「還沒準備好」。而他目前仍在評估自己是否已為即將到來的總統初選做好準備。

民主黨加州州長紐瑟姆（左，Gavin Newsom，又譯紐森）與民主黨候選人、美國副總統賀錦麗（右，Kamala Harris，又譯哈里斯）師出同門，都是來自加州的政客。他很可能在未來帶領民主黨與特朗普對抗。（Getty Images）

相較之下，賀錦麗在2024年競選總統失利後一直相對低調，儘管她在7月曾公開表示尚未決定是否再次參選。