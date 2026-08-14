網紅科學家曾精準預測哥倫比亞強震　再發警告：加州恐面臨大地震

曾預測哥倫比亞7.4強震的科學家伯恩斯（Stefan Burns）近日發出警告，認為下一個可能面臨強震威脅的地區是美國加州。他指出，加州已「拖得太久」沒有發生大型地震，其中南加州橫跨多條斷層，風險尤其較高。



哥倫比亞強震後 加州恐進入風險期

據《紐約郵報》報道，伯恩斯表示，哥倫比亞近日發生規模7.4地震後，可能透過地質斷層的「加載」效應，影響數千英里外的美國西海岸。他認為，加州未來6個月至1年都可能處於較高風險，尤其近期北加州也出現較多地震活動，因此也難以排除北加州。

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震。（Reuters）

事實上，伯恩斯在哥倫比亞發生強震的2個月前就曾做出預測。委內瑞拉6月24日接連發生2起規模7以上地震，造成逾6000人死亡，伯恩斯隨後在直播中警告，強震釋放的地震能量可能引發另一場大型地震。沒想到8月10日，哥倫比亞隨即發生規模7.4強震，已知造成265人死亡。

伯恩斯在哥倫比亞發生強震的2個月前就曾做出預測。（截取自YouTube@Stefan Burns）

伯恩斯當時也指出，19世紀初美國中西部曾發生3次強震，數週後委內瑞拉首都卡拉卡斯也受到影響，9個月後加州又發生2次被認為超過規模7的地震。不過，他強調，這類地震預測並非精確科學，仍需觀察相關活動趨勢。

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聖安地列斯斷層 「大地震」恐重創加州

加州多年來一直面臨「大地震」威脅。加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）日前也提出聖安地列斯斷層規模7.8地震的模擬情境，指出強震可能造成全州大範圍災情。

聖安地列斯斷層是加州最長的斷層，因此具備發生最大規模地震的能力。（截取自YouTube@Stefan Burns）

模擬顯示，地震可能造成近2分鐘劇烈且持續的搖晃，導致交通嚴重壅塞，並癱瘓包括跨越斷層的供水系統等重要基礎設施。瓊斯表示，聖安地列斯斷層是加州最長的斷層，因此具備發生最大規模地震的能力。

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