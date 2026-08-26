美國加州州長紐瑟姆出售豪宅開價5900萬　內部裝潢曝光｜多圖

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）準備告別沙加緬度豪宅，這棟位於沙加緬度郊區費爾奧克斯的豪宅正式掛牌出售，開價750萬美元（約5900萬港元）。



這棟豪宅占地8.2英畝，室內面積約1萬2700平方英尺，也就是超過350坪，擁有7間臥室，房屋坐落在美國河沿岸懸崖地帶，採聖塔芭芭拉風格建築設計，隱密性相當高。屋內最吸睛的設施之一，就是可容納5000瓶酒的巨大酒窖，同時還設有度假村風格游泳池、按摩浴缸、冷水池以及私人網球場。

這棟位於沙加緬度郊區費爾奧克斯的豪宅正式掛牌出售，開價750萬美元。（Zillow）

加州州長位在沙加緬度的豪宅內部曝光：

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紐瑟姆與妻子珍妮佛・紐瑟姆在2018年12月，以370萬美元買下這棟豪宅，當時紐瑟姆即將在2019年1月就任加州第40任州長。不過，紐瑟姆上任後不久，就放棄入住歷史悠久的加州州長官邸，而是選擇住進這棟位於費爾奧克斯的私人豪宅。

鄰居也回憶起與紐瑟姆一家的互動，曾有一次紐瑟姆家的狗跑出去，女兒親自外出尋找，最後還有鄰居幫忙把狗帶回家。其中一名鄰居桑迪至今仍保存著紐瑟姆親筆寫下的道歉信。當時抗議人士出現在社區，對附近居民造成干擾，紐瑟姆特別寫信致歉。這封信成了鄰居眼中的珍貴紀念品，甚至被CNN記者形容為值得保存、傳給下一代的「家族傳家寶」。

加州州長紐瑟姆位在沙加緬度的豪宅（Zillow）

房地產業者現在則密切關注，究竟有多少買家能夠負擔750萬美元的價格。房產估價師指出，這已經是非常罕見的高價區域，潛在買家相當有限。而紐瑟姆這次出售房子的原因，與他的家庭生活安排有關。

2024年，紐瑟姆一家在馬林郡購入一棟價值910萬美元的豪宅。妻子與4名子女主要住在那裡，孩子也在當地就學；紐瑟姆過去則會在州議會工作期間，住在沙加緬度的這棟豪宅。州長辦公室發言人表示，購買馬林郡房產是為了讓孩子的教育能夠保持連續性，如今出售沙加緬度的房子，就是家庭搬遷過渡的下一個階段。

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而這棟豪宅出售，也讓加州州長「沒有官邸」的問題再次受到關注。

加州前州長阿諾．舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）擔任州長時，同樣沒有住進正式官邸，當年選擇租下飯店頂樓；前州長布朗則是自行租住公寓。前州長阿諾的幕僚就曾表示，沒有人敢在上任後對納稅人說：「幫我買一棟房子住吧！」因此，加州州長沒有官方官邸的問題一直延續至今。

美國演員、前加州州長阿諾舒華辛力加（Reuters）

有趣的是，紐瑟姆過去還曾嫌沙加緬度「太無聊」。他2012年接受訪問時，曾用「真的很無聊」形容這座城市。不過州長辦公室如今強調，這番話已經過時，紐瑟姆後來也曾多次表示自己喜歡沙加緬度。

紐瑟姆目前也被外界視為2028年美國總統大選的潛在人選。隨著這次出售沙加緬度豪宅，也讓外界更加關注這位加州州長未來的政治動向。

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