美國防部伊朗戰事報告：4月耗資2620億　彈藥補給現瓶頸

美國國防部9月14日提交伊朗戰爭的評估報告顯示，截至6月29日，衝突造成的損失已達334億美元（約2620億港元），同時暴露美軍彈藥戰略庫存不足、軍工補給體系存在瓶頸。



報告顯示，大量彈藥消耗造成庫存缺口。衝突期間共有50多架美軍機受損或遭摧毀，包括 30架MQ-9無人機、7架KC-135加油機，F-35A戰機亦首次在戰鬥中受損。據美國空軍稱， F-35A每架造價9200萬美元（約7.2億港元），而F-15E在1998年的造價為3110萬美元（約2.4億港元）。

2026年7月31日，在與伊朗的持續衝突中，一架隸屬美軍第151攻擊戰鬥機中隊的 F/A-18E 超級大黃蜂戰機從航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

受威脅影響，美軍被迫將補給線轉移至更遠的備用樞紐，例如處於印度洋的迪戈加西亞島美英聯合軍事基地（Diego Garcia Base），物流週期拉長至14至18天，伊朗曾在3月向該基地發射彈道導彈，惟並未命中。

報告又指，伊朗襲擊摧毀、破壞中東多國美軍基地數百棟設施；美國駐多國外交設施受損，物資損失1.84億美元（約14.43億港元），多達3500名外交人員撤離中東。

美方現正簡化採購流程、加速武器生產。專家估計，大約需要三年，才能把先進導彈與防空攔截彈庫存恢復至戰前水準。