伊朗稱有油輪觸雷後爆炸起火　美軍指散布謊言圖阻商船通行

伊朗媒體9月14日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，一艘油輪在霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）觸雷後爆炸起火，但未說明事故發生時間。不過，美國中央司令部（CENTCOM）表示，革命衛隊相關說法不實，指伊朗圖藉散布「謊言和恐嚇」阻礙商船通行。



2026年9月13日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。圖為航母上的戰機。（Reuters）

伊朗法爾斯通訊社（Fars News Agency）引述革命衛隊稱，懸掛巴拿馬國旗的超級油輪El Gaia號，在試圖通過霍爾木茲海峽南部禁航區時，因觸碰水雷發生爆炸，滅火行動未能成功。

伊朗方面稱，此前已對相關危險航道發出警告，指船隻通過該區域將承擔風險。革命衛隊海軍又稱，霍爾木茲海峽目前處於關閉狀態，並仍由革命衛隊海軍實施「智能控制」。

2026年9月11日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。（Reuters）

美國中央司令部（CENTCOM）同日表示，伊朗革命衛隊的說法不實，稱El Gaia號油輪在上月曾遭伊朗導彈襲擊並失去動力，本周末在阿曼沿海停留期間再次遭伊朗無人機襲擊。

美國中央司令部稱，該油輪目前正由地區夥伴進行拖航，革命衛隊指船隻觸雷的說法，是試圖藉散布「謊言和恐嚇」，阻礙商船在霍爾木茲海峽商船通行。