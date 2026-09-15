特朗普稱伊朗想迅速達成協議 伊朗否認欲重啟談判
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月14日發文表示，伊朗想迅速達成協議，「我將決定美國是否會選擇接觸，我們對此持開放態度」。
不過，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，特朗普關於伊朗談判的謊言仍在繼續。儘管伊朗已多次表示，不希望與「恐怖主義美國政府」就達成協議進行談判，但特朗普這位「恐怖主義美國政府」的領導人再次聲稱，伊朗希望迅速達成協議。
萬斯：持續與胡塞武裝直接對話
另外，據半島電視台（Al Jazeera）報道，美國副總統萬斯（JD Vance）表示，美國政府一直在與支持伊朗的胡塞武裝（Houthis）直接對話。他又稱，對胡塞武裝接管曼德海峽（Bab el-Mandeb）內的島嶼Mayun Island感到憂慮。
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