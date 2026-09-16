英美荷聯合警示　伊朗間諜軟件針對異見人士

英國、美國及荷蘭9月15日聯合發佈網絡安全諮詢，指伊朗國家支持的黑客使用名為CHOSEN BRICK的間諜軟件，針對異見人士、活動人士及記者。



路透社報道，英國國家網絡安全中心（NCSC）表示，與伊朗國家有關的網絡行為者利用該間諜軟件，透過針對WhatsApp及Telegram等通訊平台的「魚叉式網絡釣魚」活動，竊取電郵、訊息及其他敏感資訊。

英國、美國及荷蘭2026年9月15日聯合發佈網絡安全諮詢，指伊朗國家支持的黑客使用名為CHOSEN BRICK的間諜軟件，針對異見人士、活動人士及記者。（網頁截圖）

英國國家網絡安全中心、美國聯邦調查局（FBI）及荷蘭情報與安全總局（AIVD）的聯合諮詢指，CHOSEN BRICK自2025年起針對全球目標，包括英國、美國及荷蘭。攻擊者透過WhatsApp及Telegram等通訊平台，冒充目標的熟人、舊相識或平台技術支援，建立信任後說服對方下載惡意檔案。

惡意檔案偽裝成多種常見應用程式，包括Pictory、RunwayML、Norton Antivirus、Telegram、Adobe Flash Player及KeePass，部分個案更偽造磁力共振（MRI）掃描結果。

報告指，攻擊者通常先接觸目標的工作或公司設備，若失敗或風險太高，便改為要求目標在個人設備上打開檔案，以繞過企業安全防護。