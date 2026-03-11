伊朗稱逮捕30名為美以工作間諜 包括一外國公民
撰文：蕭通
出版：更新：
美國與以色列對伊朗展開軍事打擊之際，伊朗情報部門3月10日表示，已逮捕至少30名為美國和以色列效力的間諜、國內傭兵及特工，當中包括一名外國公民。
當局未透露被捕者細節，但指數十人於過去幾日內被捕。至於被捕外國公民的國籍未有公開，但據伊朗國家媒體報道，該外國公民「代表美國和以色列從事間諜活動，並充當兩個海灣國家的代理人」。
警拘81人指向敵對媒體和敵人洩露內部資訊
此外，伊朗警察總長拉丹（Ahmadreza Radan）接受國家電視台採訪時表示，已有約81人因「向敵對媒體和敵人洩露伊朗內部資訊」而被拘留，同樣未詳述內容。他又表示，任何應敵方要求走上街頭的人，都將被視為敵人而非抗議者而遭到對抗，安全部隊已扣動扳機。
報道指出，伊朗近年逮捕了數十名外國人，又或擁有雙重國籍人員，他們大多被指控從事間諜活動和安全相關罪行。人權組織批評，伊朗圖藉捏造安全罪名逮捕民眾，以逼使其他國家讓步。不過，德黑蘭一直否認涉及政治原因。
