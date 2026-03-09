伊朗前總統：曾組反間諜小組　21成員全倒戈　長年助以色列竊密

美國與以色列2月28日對伊朗展開軍事打擊，極速擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），外界相信美以早就掌握其行蹤等情報。伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）過去一段採訪被翻出，顯示伊朗曾經成立一個21人反間諜小組，但成員原本全是以色列間諜，反而不斷將伊朗機密外洩。



2026年3月1日，黎巴嫩貝魯特，圖為有民眾手持伊朗最高精神領袖哈梅內伊的圖片在場哀悼，哈梅內伊被證實在日前的襲擊中身亡。（Getty）

負責人為以色列特務 外洩伊朗機密多年

艾哈邁迪內賈德2024年接受CNN Turk專訪時稱，德黑蘭過走曾成立一個反間諜小組，負責監視以色列的間諜活動，但卻沒想到負責人竟是以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）的特務，而20名團隊成員也全部倒戈，為以色列工作。

艾哈邁迪內賈德稱，這21名「雙面諜」向以色列提供了有關伊朗核計劃的敏感信息， 也是摩薩德多項針對伊朗行動的勝利推手，當中包括2018年竊取伊朗核計劃文件。當年這些文件從德黑蘭被帶到以色列，並由以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）公開。據信，這批文件也是促使時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）退出伊朗核協議的因素之一。

2026年3月6日，以色列稱派出50戰機，轟炸位於伊朗德黑蘭、原計劃供哈梅內伊使用的軍事地堡（影片截圖）

遭揭發後全數成功逃離 目前定居以色列

至2021年，該名小組負責人為「雙面諜」終被揭發，但他和所有其他成員都成功逃離伊朗，目前居住在以色列。

《以色列時報》報道，伊朗官員過去也曾就摩薩德滲透伊朗發表評論。根據總部位於倫敦的波斯語新聞網站Manoto稱，曾擔任伊朗前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）顧問、伊朗前情報部長尤內西（Ali Younesi）曾在2022年表示，以色列摩薩德在此前10年已滲透許多政府部門，伊朗所有高層官員都應擔心個人生命安全。