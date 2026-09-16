英國毒販用VPN匿跡仍被捕　原因竟是連WiFi露餡　下場重判近13年

英國倫敦一名毒販長期透過VPN隱匿網路足跡防範追查，不料日前卻因一時疏忽連上公共WiFi，瞬間暴露位於溫布利的藏身處。警方循線圍捕時，該名毒販嚇得躲進衣櫃，遭逮捕時還一臉茫然地詢問警方「究竟是怎麼找到我的」。全案經法院審理，該名毒販已被重判12年9個月有期徒刑。



操縱青少年運毒還藏重火器 狡猾主謀設防仍遭警方鎖定

倫敦警察廳（Met Police）日前在調查基爾伯恩（Kilburn）北部的販毒網絡「Bobby」時，查扣多名涉案未成年人的手機，進一步鎖定 34 歲路易斯（Joel Louis）就是背後的主謀。為避免警方科技偵查，路易斯平時戒心極高，所有電子裝置皆開啟VPN來掩蓋網路足跡。

警方圍捕時，毒販嚇得躲進衣櫃▼▼▼

然而在7月7日，路易斯因連上公共WiFi，讓自己的真實IP與定位瞬間曝光，警方隨即掌握其位於溫布利（Wembley）的藏匿處並破門攻堅。躲在衣櫃裏落網的路易斯，當下仍想不透漏洞出在哪裏，忍不住當場詢問警方：「你們是怎麼找到我的？」

每日接百通電話聯繫250名買家 法院重判12年9個月

警方深入分析路易斯的手機紀錄，發現他每天接聽超過100通電話，聯絡的毒品買家高達250人，甚至曾向買家炫耀自己持有槍械。警方在其藏匿處起獲市值約8,800英鎊（約9.3萬港元）的古柯鹼與海洛因、約8,000英鎊（約8.5萬港元）現金、6支手機，以及一把上膛手槍、13發9毫米子彈、一把開山刀與一把彈簧刀，火力相當驚人。

路易斯隨後被控意圖販賣A級毒品、在私人場所持有攻擊性武器，以及非法持有槍枝彈藥等多項罪名，法官於11日判處其12年9個月有期徒刑。負責本案的警探葛雷斯蒂（Lauren Gresty）指出，路易斯為了私利招募青少年運毒，讓孩子暴露於暴力與犯罪風險中，「他以為躲得過警察，但這個結果證明，我們追查最危險人物的決心絕不動搖。」

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