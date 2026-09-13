美國華裔男替毒販洗黑錢$7億判囚15年！拆解「高薪代存」換匯陷阱

貪圖手續費幫忙換匯或代存現金，隨時墮入跨國洗黑錢的法律陷阱。美國聯邦法院早前審理1宗涉及華人為他人處理金錢的案件，31歲男子陸建飛（Jianfei Lu）因加入跨國華人洗黑錢組織（CMLO），協助墨西哥暴力販毒集團轉移高達9,200萬美元（約7.18億港元）毒品資金，被重判入獄15年，並遭沒收2,500萬美元（約1.95億港元）犯罪所得。



執法當局警告，不少身在海外的人士因貪圖「高薪代存」或「幫忙換錢」手續費，借出戶口或代存現金，最終淪為跨國販毒集團的幫兇，可能面臨同謀重罪或會被判長期監禁。



身為「車手」角色的成員，從毒販手中接收大額非法現金，再將現金存入空殼公司戶口進行洗黑錢。（AI生成圖片）

從「跑腿」升「經理」 買假證件避審查

根據美國司法部（DOJ）發布的法庭文件，現年31歲的華裔男子陸建飛（Jianfei Lu），是華人洗黑錢組織（CMLO）的核心成員。他最初是組織內的「車手」角色，負責從美國當地毒販手中接收巨額黑錢，再將現金存入犯罪集團註冊的空殼公司戶口。單是他個人的涉案金額，就超過了2,000萬美元（約1.56億港元）。

組織主腦方恩華（Enhua Fang）返回中國期間，陸建飛升格為經理，接管全美資金調配，直接與毒販接頭，並派遣其他車手前往各地收錢。為了避開金融機構的反洗黑錢（AML）審查，陸建飛買假身份證件分發給手下冒充身份。不足2年，該組織轉移的非法資金已超過9,200萬美元。

警方從利用CMLO進行洗黑錢的販毒組織手中繳獲約67萬美元（約525萬港元）現金和12支槍支。（美國司法部圖片）

跨國洗黑錢案6名被告認罪

根據美國司法部核心成員認罪公告，包含陸建飛、方恩華在內的6名被告，已在法庭上全數認罪，陸建飛承認自己完全清楚經手的資金屬於毒資。主審法官羅德里格斯（Susan C. Rodriguez）宣判陸建飛犯下串謀洗黑錢罪、掩蓋非法所得洗黑錢罪及涉及犯罪收益的金融交易罪，判監15年，並沒收2,500萬美元犯罪所得，即時收監。至於方恩華已潛逃返中國，目前仍被美國執法當局全球通緝。

陸建飛需服刑15年，並追繳沒收2,500萬美元犯罪所得。（AI生成圖片）

當局警告海外華人：代存換匯易涉洗黑錢重罪

現時海外華人社群及留學生圈子中，常有黑市以「高薪代存」、「幫忙換外匯」、「跑腿拿現金」等名義招募人手，部分人因缺乏法律意識或貪圖手續費而出借銀行戶口，或協助存入來源不明的現金，一旦被捕罪成，恐被重判。

美國緝毒局（DEA）亞特蘭大分局負責人鄭在宇（Jae W. Chung）強調：「任何協助隱瞞及合法化毒資的人，均被視為犯罪集團的一部分」。只要資金涉及非法來源，出借戶口或代存現金者即構成串謀洗黑錢罪，一經定罪將面臨漫長刑期及傾家蕩產的財產沒收。

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