埃及知名女主持涉組集團製毒　查獲750kg毒品　與11同夥遭判死刑

埃及爆出大型毒品案件，當地知名電視主持人兼媒體人物哈利法（Sarah Khalifa）涉嫌加入犯罪集團，從海外進口製造合成毒品所需原料，並在境內製毒、販售。開羅（Cairo）刑事法院9月5日作出判決，包括哈利法在內共12名被告遭判死刑，另有9人被判無期徒刑、7人獲判無罪。



根據埃及《ahramonline》報道，檢方原先起訴哈利法等28名被告，指控眾人組成有組織犯罪集團，專門從海外進口合成毒品所需的原料，再進一步製造及販售，同時還涉及未經許可持有槍械及彈藥。

埃及知名美女主持人哈利法（Sarah Khalifa）因販毒、製毒等多項罪名，被判絞刑死刑。（Instagram@sara_khaliifa）

「美女毒梟」白天主持犯罪節目 私下竟組犯罪集團：

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檢方調查指出，犯罪集團內部分工明確，部分成員負責進口原料，另有人負責製造毒品及後續銷售，並利用住宅作為存放原料及製毒場所。調查人員在案件中共查獲超過750公斤的合成毒品及相關製造原料。

檢方此次起訴除了依據20名證人的證詞，也掌握包括通訊訊息、照片及影片等技術與數碼證據，認為相關內容記錄了被告涉嫌從事犯罪活動的過程。

開羅刑事法院9月5日宣判，哈利法與另外11名被告遭判處死刑，另有9名被告被判無期徒刑，7人則獲判無罪。遭定罪者同時被法院認定涉及無照持有槍械及彈藥。不過，包括哈利法在內的被告仍有權向埃及刑事案件最高審級法院「最高上訴法院」（Court of Cassation）提出上訴。

依照埃及死刑案件程序，法院先前已將哈利法等人的案件提交埃及大穆夫提（Grand Mufti，伊斯蘭教遜尼派的高階宗教領袖）徵詢死刑意見，不過大穆夫提所提出的意見僅具諮詢性質，對法院並無拘束力。

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哈利法過去曾在多家電視台擔任主持人，在埃及具有一定知名度。她因本案調查於2025年4月在開羅遭到逮捕。根據當地媒體引述法院文件，警方於2025年4月17日取得逮捕令，哈利法向檢方表示自己當天即遭逮捕，不過正式扣押紀錄日期則為4月19日。

隨著案件偵辦，檢方除了將28名被告移送刑事法院，也對相關被告的資產與銀行帳戶採取預防性措施，並要求羈押中的被告繼續拘留，另有2名仍在逃的被告遭列入旅行禁令及監控名單。

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