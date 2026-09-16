彭博：中國完成逾半美國大豆採購承諾　本季採購總量近1300噸

中美元首會面預計在9月24日於華盛頓舉行。彭博社14日報道，中國國家主席習近平訪美前，中國已完成逾半的美國大豆採購承諾。



彭博社14日引述消息人士指，中國國營貿易商上週訂購了至少100萬噸美國大豆，這使得本季的採購總量接近1,300萬噸，超過美方聲稱中國承諾在2028年前實現的2,500萬噸年度目標的一半。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州，圖為一名大豆農夫將存儲在糧倉中的大豆裝車。（Getty）

報道指，兩國間的大豆購買目標是雙方去年達成的更廣泛貿易休戰協議的一部份。這項協定推動了農產品貿易的復甦。此前，由於兩國間爆發的關稅戰，相關貿易曾一度陷入停滯。

白宮曾於5月表示，除大豆採購外，中國還承諾購買至少170億美元（約1334億港元）的美國農產品。美國農業部上週報告稱，已售出超過60萬噸將於2026-27銷售年度交付給中國的大豆。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州，圖為一名大豆農夫將存儲在糧倉中的大豆裝車。（Getty）

Futures International LLC大宗商品銷售總監Joe Davis表示，須要持續的採購才能維持這輪漲勢，但由於兩國在AI領域競爭等其他議題上的緊張關係加劇，貿易前景的長期走勢仍充滿不確定性。