彭博：中國恢復採購美國大豆　進口規模或低於承諾

中國已恢復採購美國大豆，但採購速度和規模仍有可能低於去年作出的承諾。



據彭博社周二（6月30日）報道，美國農業部數據顯示，中國買家目前已承諾購買20萬噸、將從9月開始新銷售的年度美國大豆。

此外，還有150萬噸大豆被登記為銷往未知目的地。根據以往經驗，這部分未指定買家的銷售量中，相當大比例最終將流向中國。

白宮表示，作為去年10月兩國達成貿易重啟協議的一部分，中國將在2026年至2028年期間每年採購至少2500萬噸大豆。北京從未確認這一數字，但其規模與兩國關系惡化、採購大幅減少之前，中國每年自美國進口的大豆數量大致相當。

目前尚不清楚上述採購目標將如何實現。美國大豆仍面臨關稅障礙、巴西大豆競爭激烈、政治環境依舊復雜等挑戰，甚至雙方約定的執行時間範圍也並不明確。

物產中大期貨分析師孟章宇（Meng Zhangyu）表示，到目前為止民營壓榨企業採購和加工美國大豆仍然沒有利潤空間，預計未來主要仍由國有企業承擔採購任務。如果主要由國有買家承擔採購，而民營企業仍持觀望態度，意味著目標實現將面臨更多不確定性。

中國大陸國家主席習近平和美國總統特朗普今年5月在北京舉行峰會後，盡管兩國關系有所緩和，但貿易、科技以及台灣等問題帶來的摩擦始終存在。民營企業是否擴大採購美國大豆，可能取決於這些緊張關系能否得到控製。

2025年10月14日，一台收割機在肯塔基州馬里恩收割大豆。（GettyImages）

根據南北半球不同的收獲時間，大豆貿易具有明顯季節性。目前尚不清楚2500萬噸目標是按照自然年還是銷售年度計算。鑒於行業慣例，多數中國貿易商認為應按銷售年度理解。

去年10月雙方達成貿易休戰後，中國完成了首批1200萬噸美國大豆採購承諾。這輪採購同樣主要由國有買家執行，同時受益於美國供應充裕。目前中國市場充斥巴西大豆，隨著中國持續降低對美國農產品的依賴，巴西市場份額不斷擴大。

芝加哥Farmers Business Network（FBN）的經紀和咨詢業務主管麥克盧爾（Josh McClure）表示，巴西可供出口的大豆規模將對中國能夠吸納多少美國大豆產生決定性影響。

中國壓榨企業通常從8月開始大規模採購美國新季大豆，因此市場可能還需要等待一段時間。

文章獲《聯合早報》授權轉載

