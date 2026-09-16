王毅晤伊朗外長：促開放霍爾木茲海峽　不希望地區緊張向也門外溢

中國外交部長王毅9月16日在北京與訪華的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）舉行會談。王毅談到中方敦促各方採取有效措施，早日開放霍爾木茲海峽，維護國際航道暢通安全，又指中方不希望地區緊張向也門和紅海方向進一步外溢。



中國外交部指，王毅表示，當前中東形勢持續動蕩，嚴重影響國際和平與發展。中國作為安理會常任理事國，願意為解決國際爭端發揮建設作用，中伊兩國是全面戰略夥伴，中國也願同伊朗加強對話合作，維護好伊朗的正當權益。美伊戰事繼續延宕不符合當事方和國際社會共同利益。

他稱鼓勵伊朗和美國保持理性和克制，盡快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商，中方支持伊朗同海灣國家開展對話，尊重彼此領土主權和國家安全，以具建設方式維護地區共同利益。

2026年7月24日，中國外長王毅會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。（中國外交部）

中方敦促各方採取有效措施，早日開放霍爾木茲海峽，維護國際航道暢通安全，維護國際能源運輸和產供鏈穩定。中方不希望地區緊張向也門和紅海方向進一步外溢。呼籲各方停止使局勢進一步複雜化，通過對話談判解決問題。

王毅指當前形勢再次證明，中東地區既有安全架構並不完善，需要改革和加強，習近平主席在訪問埃及期間就此提出4點倡議，支持地區國家秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建中東安全新架構。我們歡迎地區國家就此進行的有益探索，在中東問題上，中國作為負責任大國，將一如既往為和平穩定作貢獻，為勸和促談作貢獻，為公道正義作貢獻。

王毅表示，中國對伊朗政策保持連續性和穩定性，在安理會和多邊平台上始終主持公道，反對使用武力，維護國際關係準則。中方願同伊方加強溝通協調，推動中伊關係取得新進展。

王毅2026年8月21日訪問印尼時舉行記者會（Reuters）

中國外交部稱，阿拉格齊通報中東海灣地區最新形勢及伊方下步考慮，表示伊方不希望沖突持續下去，希望重回外交解決渠道，同時堅定維護自身權益，伊方認為美伊諒解備忘錄仍然有效，伊朗已同阿曼達成開放霍爾木茲海峽的方案，美方應切實履行做出的各項承諾。伊方也願同地區國家開展對話協商，建立和發展睦鄰友好關係，推動地區早日恢復和平安寧。伊方歡迎並支持習近平主席提出的維護中東和平穩定4點主張以及促進地區共同安全4點倡議，願在此框架下同中方加強合作，期待中方為地區和平穩定發揮更大作用。

阿拉格齊表示，伊朗高度重視同中國關係，願同中方繼續堅定相互支持，密切各層級往來，深化務實合作，共同應對挑戰，推動兩國關係持續深入發展。