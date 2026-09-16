胡塞武裝稱導彈擊落沙特F-15戰機　利雅德警告勿觸麥加「紅線」

也門胡塞武裝與沙特阿拉伯駁火的猛烈程度激增，胡塞武裝9月16日表示，本土製造導彈在也門東北部擊落一架沙特阿拉伯的F-15戰機，並譴責沙特過去一周空襲也門450次。同日，沙特阿拉伯支持的聯盟發言人馬利基（Turki al-Maliki）表示，胡塞無人機逼近沙特聖城麥加（Mecca）後被攔截擊毀，並一再強調聖城安全為絕對紅線，警告將實施威懾反制。



胡塞方面稱：「也門武裝人員以國產的空對空導彈，打下沙特一架F-15戰鬥機。當時沙特戰機正在馬里蔔省（Marib）空域執行敵對行動，支援敵方的軍事集結。」

2026年9月15日，胡塞武裝乘坐車輛準備佔據射擊位置。近期，胡塞與沙特駁火猛烈程度激增。（Reuters）

馬利基表示，胡塞時隔多年再度試圖威脅麥加。隨後，沙特針對麥加等多地發布安全警報，美國使館也升級赴沙旅行警示。伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation，OIC）也譴責胡塞的襲擊「令人髮指」。

隨後，胡塞武裝發言人阿薩德（Hazem al-Assad）駁斥相關指控，並指：「襲擊麥加的說法是一個老掉牙的謊言，以前就用過，現在已經騙不了任何人。」

近期，胡塞與沙特駁火的激烈程度上升。胡塞稱過去一周遭沙特空襲450次，宣稱已擊落對方F-15戰機；沙特軍事、石油設施亦遭胡塞多次襲擊，其中東西輸油管道受重創，衝擊全球石油供應。美國能源部長賴特（Chris Wright）15日表示，輸油管道數日內恢復運行。

麥加是世界各地穆斯林聖地的所在地，是伊斯蘭教最神聖的城市，也是一年一度的朝覲（Hajj）的中心。