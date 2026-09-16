OpenAI與Anthropic及Google就AI安全商合作　奧特曼認有理由恐懼

美國近日掀起一陣有關如何規管人工智能（AI）發展速度的討論。OpenAI表示，正與其他AI企業，包括Anthropic和谷歌（Google）進行磋商，探討如何攜手解決安全問題。OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）則承認，外界對AI的憂慮是有道理的，因為這些工具的能力發展迅速。



Open AI的發言人9月15日（周二）向美媒CNBC表示，自從GoogleDeepMind的董事長哈薩比斯（Demis Hassabis）在7月提出一項提案，呼籲成立一個由美國主導的「標準機構」（Standards Body）以來，各方一直在進行討論。

Hassabis曾在網上發文，建議成立公私營合作的自律組織，並接受聯邦政府的監管，類似美國金融業監管局（FINRA）。

報道指，OpenAI、Anthropic和Google在AI領域是激烈的競爭對手，但最近數週，這些企業都面臨巨大的壓力，需要解決日益嚴重的AI安全問題。

12日（上周六），Anthropic的行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）呼籲AI公司放慢發展最前沿模式的速度，這一呼籲得到哈薩比斯及奧特曼的表揚。

2026年9月15日，美國加州三藩市，Open AI 行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席Dreamforce 2026 峰會時發表講話。（Reuters）

哈薩比斯在網上發文指：「達里奧（阿莫迪的名字）的文章指明了正確的前進方向，細節仍需要完善，但方向對於應對當前的關鍵時刻而言是正確的。」

奧特曼表示，他同意阿莫迪有關需要控制業內最先進模型開發速度的觀點。他在網上發文稱，放緩開發速度一直是OpenAI近數週來討論的「主要議題」，公司「很快」將公佈更多資訊。

據《英國廣播公司》（BBC）15日報道，奧特曼在三藩市舉行的Salesforce年度會議上表示：「世界應該相信我們會做正確的事，因為這是正確的事，而且我們深知此事的重要性。」

2026年9月2日美國北卡羅萊納州，Open AI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席G20創新部長峰會時發表講話。（Reuters）

奧特曼坦承：「現在我們不用費太多想像力就能想像到這件事可能會如何出錯。我認為世界對此感到擔憂是理所當然的。」